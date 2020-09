Dyskusja rozpoczęła się od pytania o najważniejsze wyzwania i problemy, z którymi spotkały się firmy w trakcie pandemii. - Głównym celem Lidla, jako firmy odpowiedzialnej społecznie, było zachowanie ciągłości sprzedaży, dostaw oraz danie klientom możliwości dokonywania zakupów. W tym celu musieliśmy być w stałym kontakcie z dostawcami. Dialog z nimi w czasie pandemii wyglądał zupełnie inaczej. Część z nich musiała przestawić się na produkcję innych rzeczy np. maseczek – powiedział Janusz Włodarczyk, członek zarządu Lidl Polska. Podkreślił, że 70 proc. dochodu generowane jest we współpracy z polskimi producentami.

Menedżer tłumaczył, że obok zachowania ciągłości dostaw, drugim priorytetem było bezpieczeństwo. - Sztab kryzysowy wypracował wiele świetnych rozwiązań, jak np. obowiązkowe płyty z pleksi, które zostały zainstalowane na kasach, przyłbice dla pracowników zwiększające ich bezpieczeństwo oraz wyposażyliśmy ich we wszystkie możliwe środki dezynfekcji. Ustaliliśmy również regulamin postępowania w sklepie dla klientów, tak aby nasi pracownicy czuli się komfortowo i bezpiecznie – podkreślił Włodarczyk. Jego zdaniem kluczowe było wsparcie personelu, który codziennie znajdował się na pierwszej linii frontu mając kontakt z milionami klientów. - Sklepy były również czynne 24 godziny na dobę, a pomimo tego widzieliśmy kolejki o 2-3 w nocy – dodał członek zarządu Lidl Polska.

Andrzej Jaworski, prezes zarządu VRG SA podkreślił, że branża odzieżowa, która reprezentuje, w 2019 r. miała 70 mld zł obrotu, a według ekspertów w roku bieżącym będzie o 30 mld zł mniej i jest to duży problem. - Z danych, które posiadamy wiem, że klienci nie powrócili do galerii i zakupów tradycyjnych tak jak się spodziewaliśmy. To dla nas problem. Jaworski pochwalił rząd za szybie działania i tarcze antykryzysowe, które bardzo szybko zadziałały. Wyraził również nadzieje, że ostatnia tarcza dla dużych firm będzie wdrażana o wiele szybciej.

Tadeusz Kościński, szef resortu finansów podkreślił, że podejmowane dotąd przez polski rząd działania związane z walką z kryzysem gospodarczym spowodowanym epidemią są „kupieniem mostu, który pozwoli przejść przez kryzys”. Podkreślił, że kolejny ogólnokrajowy lockdown jest bardzo mało prawdopodobny. Minister oceniał, że budżet państwa jest przygotowany na kryzys, a finanse publiczne są bardzo zdrowe. Jego resort zakłada, że w całym 2020 r. PKB obniży się o 4,6 proc., wobec wzrostu o 4,1 proc rok wcześniej i wzrostu o 3,7 proc. zakładanego w ustawie budżetowej na 2020 r. Deficyt powinien wynieść 109,3 mld zł. Przyznał, że z jednej strony to duży deficyt, ale trzeba wziąć pod uwagę mniejsze wpływy do budżetu spowodowane odroczeniem podatków czy umorzeniem niektórych obowiązków podatkowych oraz dodatkowe wydatki na służbę zdrowia oraz ratowanie miejsc pracy i płynności firm.

Bardziej pesymistyczny w ocenie finansów i przyszłości makroekonomicznej był Marek Moczulski, prezes zarządu Unitop Sp. z o.o, który przestrzegał przed hiperinflacją. Skutki makroekonomiczne kryzysu jeszcze się w pełni nie ujawniły. Mamy bezprecedensową skalę drukowania pieniędzy przez banki centralne i nie wiem jak to się skończy – dodał.

Jan Mladek z czeskiego Instytutu Ekonomii Stosowanej przedstawił czeski sposób wychodzenia z kryzysu wskazując, że udało się uratować prawie 700 tys. miejsc pracy. Jednocześnie ostrzegał, że znajdujemy się w środku kryzysu, a nie na jego końcu.

Janusz Włodarczyk podkreślił, że wiele przedsiębiorstw straciło dużo przez pandemię. Spadła liczba klientów, a sytuacja biznesowa uległa pogorszeniu. - Dotyczy to również naszej firmy. Planujemy dokonać analizy sprzedaży, tak aby na bieżąco stworzyć najlepszą ofertę dla klienta. Ponadto mamy zamiar kontynuować rozwój aplikacji Lidl+. Zostaną dodane kolejne funkcje - stwierdził. Członek Zarządu Lidl zapowiedział, że firma planuje rozwijać się w takim tempie jak do tej porty i to pomimo pandemii m.in. poprzez rozbudowę infrastruktury sklepowej.

ANK