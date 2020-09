Dzisiaj tylko w ustawie covidowej mamy uregulowane te rozwiązania dotyczące pracy zdalnej -tłumaczy Stanisław Szwed.

Dodaje jednak, że nie jest takie proste przeniesienie tych przepisów do Kodeksu pracy. - Jak zaczęliśmy pracować nad konkretnymi rozwiązaniami to sprawa okazuje się dosyć skomplikowana. Z jednej strony trzeba dać możliwość pracy zdalnej, a z drugiej wybór pracownikowi, aby nie było tak jak jest obecnie w ustawie covidowej, że odbywa się to na polecenie pracodawcy – wyjaśnia wiceminister.

- Innym problemem, podnoszonym szczególnie przez pracowników, jest kwestia ewentualnego odszkodowania w przypadku kiedy coś się wydarzy podczas pracy w domu – mówi Stanisław Szwed.

Więcej w materiale wideo: