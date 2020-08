Szefowa MRPiPS podkreśliła, że mimo trudnego okresu pandemii koronawirusa rząd kontynuuje wszystkie programy społeczne, w tym program "Maluch plus", w ramach którego w całej Polsce powstają żłobki i kluby dziecięce.

Minister wskazała, że przygotowano szereg rozwiązań, które ułatwiają korzystanie z programu wszystkim dotychczasowym beneficjentom programu "Maluch plus", zarówno jednostkom samorządowym, jak i podmiotom niepublicznym. "Zależy nam bowiem bardzo, by gospodarcze skutki pandemii w jak najmniejszym stopniu dotknęły rozbudowy sieci żłobków i klubów dziecięcych" - podkreśliła Maląg.

Przypomniała, że do 30 listopada 2021 r. przedłużony został termin wykorzystania środków z programu w edycji 2020 dla tych beneficjentów, którzy ze względu na epidemię mają lub będą mieli trudności z dokończeniem tworzenia miejsc opieki w tegorocznej edycji programu. W ten sposób - jak dodała - zyskają oni więcej czasu na dokończenie inwestycji.

Z kolei podmioty, które w latach 2017-2020 utworzyły w ramach programu "Maluch plus" nowe miejsca opieki, zwolnione są z obowiązku dochowania minimalnego obsadzenia miejsc w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 6 miesięcy po odwołaniu stanu epidemii. "Oznacza to, że w przypadku, gdy rodzice nie będą korzystać z miejsc opieki, podmioty, które pozostaną w gotowości, zachowają przyznaną dotację" - powiedziała minister.

"Dajemy także więcej czasu wszystkim zainteresowanym, którzy zamierzają wystartować w przyszłorocznej edycji programu Maluch plus. Program ogłosiliśmy wcześniej, niż dotychczas, bo 29 lipca. Nabór wniosków rozpoczniemy 7 września i wydłużamy okres na składanie wniosków" - wskazała Maląg.

Przypomniała też o rozpoczętych w regionach spotkaniach informacyjnych dotyczące przyszłorocznej edycji programu "Maluch plus", które organizowane są przez urzędy wojewódzkie. Zaprosiła zainteresowanych do udziału w tych spotkaniach.

Szefowa MRPiPS zwróciła uwagę, że instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 systematycznie przybywa. "Duży udział ma w tym program +Maluch plus+. Jeszcze w 2015 r. miejsc opieki było niespełna 84 tys. Dzisiaj jest ich ponad dwa razy więcej – 184,5 tys." - podkreśliła.

Dodała, że taki skok był możliwy dzięki zwiększeniu finansowania na program. "Od 2018 r. roczny budżet programu urósł z 151 mln do 450 mln zł. Tyle samo zaplanowaliśmy w edycji 2021 r." - wskazała minister rodziny.