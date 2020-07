Na konferencji prasowej w Sejmie Okła-Drewnowicz i Gajewska przypomniały, że okres na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był już kilkukrotnie przedłużany. Mówiły, że zgodnie z ostatnim rozporządzeniem zasiłek miał obowiązywać do 12 lipca, ale wydłużono to prawo o kolejne 14 dni, czyli do 26 lipca. Zasiłek przysługuje m.in. w razie niemożności zapewnienia opieki przez żłobek lub przedszkole z powodu COVID-19.

Posłanki wskazały, że ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Okła-Drewnowicz powiedziała, że jej klub chciał złożyć wniosek formalny, by minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała co dalej z zasiłkiem opiekuńczym. Jednak, jak mówiła posłanka, marszałek Sejmu Elżbieta Witek "nie raczyła dopuścić opozycji do składania wniosków formalnych.

Gajewska podkreślała, że sytuacja epidemiologiczna w kraju nie poprawiła się, a z powodu zagrożenia koronawirusem nadal zamknięte są w dużej części żłobki i przedszkola. "Co od poniedziałku mają robić pielęgniarki, urzędniczki, policjantki, sprzedawczynie, które nie mogą zostać z dziećmi w domu?" - pytała. "Nie uporaliśmy się z epidemią, mamy wielką niepewność, nic właściwie nie wiemy w tej sprawie, rodzice są pozostawieni sami sobie, choć PiS tak wiele mówi o dzieciach i rodzinie" - powiedziała.

Posłanka KO zaznaczyła, że ostatnie przedłużenie zasiłku miało miejsce przed II turą wyborów prezydenckich, a po niej nikt nie jest skłonny, by udzielić informacji, "a minister Maląg milczy". "Rząd myśli o rodzicach tylko do wyborów; po wyborach jest proza życia" - oceniła.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 lat. Przysługuje on matce lub ojcu, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio do ZUS.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.