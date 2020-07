Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. W przyszłym roku będziemy tworzyć pracownicze plany kapitałowe (PPK). Na zawarcie umowy o prowadzenie PPK mamy czas do 10 kwietnia 2021 r. Czy w związku z tym, że 10 kwietnia to sobota, termin ten ulegnie wydłużeniu – zgodnie z art. 115 kodeksu cywilnego – do poniedziałku 12 kwietnia 2021 r., czyli do pierwszego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą?