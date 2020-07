"Świadczenia postojowe są rozpatrywane priorytetowo. Dotyczy to bardzo licznej grupy osób, które w trudnym okresie epidemii potrzebują pomocy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nasi pracownicy robią wszystko co w ich mocy, żeby pomoc trafiła do osób uprawnionych możliwie jak najszybciej" – zapewniła cytowana w komunikacie ZUS prof. Uścińska.

Z danych Zakładu wynika, że jeżeli chodzi o wypłaty świadczeń postojowych, to ponad 1,7 mln trafiło do osób prowadzących działalność, na łącznie blisko 3,5 mld zł. Kolejne około 700 mln zł trafiło na konta ponad 400 tys. osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

"Tylko w poniedziałek (6 lipca) wypłacono świadczenia postojowe na kwotę około 70 mln zł. Rozpatrzyliśmy 99 proc. wniosków pierwszorazowych i zdecydowaną większość wniosków o kolejną wypłatę pomocy" – dodała prof. Uścińska.

Prezes ZUS zachęciła do składania wniosków elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Informacje o tym, jak założyć profil na PUE i złożyć wniosek o świadczenie, można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

Zakład zaznaczył, że w ostatnich miesiącach znacznie wzrosła liczba osób korzystających z PUE – takich profili jest już prawie 4,4 mln. "Dzięki Platformie Usług Elektronicznych załatwimy większość spraw z ZUS bez wychodzenia z domu" – podkreśliła prof. Uścińska.

Dodała, że w razie wątpliwości ZUS kontaktuje się z wnioskodawcą e-mailem lub telefonicznie.

Zgodnie z przepisami do świadczenia postojowego uprawnieni są przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia. Aby otrzymać pomoc, należy spełnić kilka warunków (np. na wniosku składanym w czerwcu przychód w maju powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w kwietniu).

Świadczenie postojowe może być wypłacane nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku się nie poprawiła. Ocenia to sam wnioskodawca.

O świadczenie postojowe mogą ubiegać się także osoby pracujące na postawie umów cywilnoprawnych. Warunkiem uzyskania pomocy jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłoszonego przez prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 kwietnia br.