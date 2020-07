Maląg w poniedziałek przebywa z wizytą w Podlaskiem.

Na konferencji prasowej w centrum Białegostoku minister podkreślała, że polityka rodzinna obecnego rządu pokazuje, że rodzina jest w centrum uwagi. Dodała, że zostało to też potwierdzone w podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę karcie rodziny, która – jak mówiła minister – z jednej strony podsumowuje dotychczasowe działania ostatnich pięciu lat, z drugiej – jest wyznacznikiem, w jakim kierunku ma się to rozwijać.

"Aby pokazać, że rodzina jest najważniejsza i to nie są tylko słowa, tylko to są konkrety" – dodała Maląg.

Jednym z programów, który przedstawiała, był "Dobry start", czyli wyprawka dla uczniów. Maląg mówiła, że 1 lipca ruszyła trzecia edycja tego programu.

"Wydawałoby się, że nasi rodzice dziś myślą o tym, jak zorganizować dzieciom wakacje, bezpiecznie, aby dzieci zwiedzały piękne zakątki naszego kraju, ale widzimy, jakie jest duże zainteresowanie" – dodała Maląg.

Powiedziała, że co roku programem objętych jest ok. 4,5 mln dzieci w całym kraju. "W tym roku zostało złożonych już na chwilę obecną ponad 577 tys. wniosków" – mówiła minister. Dodała, że w tym roku zarezerwowano na ten cel w budżecie ponad 1,5 mld zł. W dwóch poprzednich latach – jak mówiła – przekazano na ten program w sumie ponad 2,6 mld zł.

Minister wymieniła też inne programy rządowe wspierające polskie rodziny. To m.in. – jak mówiła – "sztandarowy program, który podniósł godność polskiej rodziny", czyli 500 plus. Mówiła, że dotąd przekazano na niego ponad 114 mld zł, a świadczeniem objętych jest ponad 6,5 mln dzieci. Zapewniła, że program będzie kontynuowany.

Maląg powiedziała też o programie "Mama 4 plus", w którego ramach pomoc trafiła do 57 tys. osób. Wspomniała też o bonie turystycznym, który ma wspomóc rodziny z dziećmi, ale też wspomoże branżę turystyczną.

Minister zapewniła też, że rząd pamięta nie tylko o rodzinach z dziećmi, ale także o seniorach. Wymieniła tutaj m.in. obniżenie przez prezydenta Dudę wieku emerytalnego i waloryzację rent i emerytur.

Na konferencji wspomniała też o innych rządowych programach, m.in. o tych przygotowanych w okresie pandemii. Mówiła, że dzięki różnych mechanizmom jak tarcza antykryzysowa i finansowa, udało się uratować ponad 5 mln miejsc pracy.

"Ponad 107 mld zł zostało przekazanych poprzez mechanizmy dopłaty do wynagrodzeń, poprzez świadczenie postojowe, poprzez zwolnienie ze składki ZUS" – dodała. Mówiła, że na koniec czerwca stopa bezrobocia wyniosła 6,1 proc., zarejestrowanych bezrobotnych było 1,2 mln osób.

Obecny na konferencji minister edukacji Dariusz Piontkowski mówił o programach skierowanych do szkół i uczniów, wymienił także, że przez ostatnie lata zwiększono wielkość subwencji oświatowej, która w 2020 r. wzrosła do 50 mld zł, o 3,5 mld zł w porównaniu z poprzednim rokiem. Zwrócił też uwagę na projekty związane z dostępem do sprzętu komputerowego i do internetu.