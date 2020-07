Webinary i wideokonferencje nie są oczywiście „wynalazkiem” okresu pandemii. Popularność spotkań i konferencji w internecie rosła już od lat w takich obszarach jak marketing i sprzedaż czy edukacja i szkolenia. Niczym nowym nie jest też codzienna zdalna komunikacja biznesowa firm, czy to między zespołami czy z klientami i kontrahentami lub z kandydatami do pracy.

Jednak, chociaż tendencja w tym obszarze była już wcześniej stale wzrostowa, to dopiero wybuch pandemii w marcu 2020 roku spowodował wyraźny skok liczby organizowanych webinarów i ich uczestników. Wiąże się to głównie z wprowadzonymi w tym czasie ograniczeniami w przemieszczaniu się oraz zamknięciem szkół i innych instytucji edukacyjnych. Z tego powodu zespoły firm przeniosły pracę do internetu, a szkoły zaprosiły uczniów do wirtualnych klas.

Właśnie ten wzrost zbadała platforma ClickMeeting, opierając się na danych statystycznych pochodzących z wewnętrznych baz platformy oraz ankietach przeprowadzonych wśród firm z różnych branż w maju 2020, czyli dwa miesiące po wybuchu pandemii. Badanie wsparte było analizą wyszukiwania fraz kluczowych związanych z tematem webinarów i spotkań online.

A jakie są wnioski?

Liczba uczestników webinarów wyraźnie wzrosła

Raport ClickMeeting, oprócz szczegółowego badania zdecydowanego wzrostu wyszukiwania fraz związanych z webinarami i spotkaniami online w Polsce i na świecie, skupia się przede wszystkim na porównaniu aktywności na platformie przed wybuchem pandemii i w jej trakcie.

W roku 2019 na całym świecie platforma odnotowywała średnio 1918 webinarów dziennie. Rok później było to aż 7908 spotkań online.

Według danych z raportu, w marcu 2020 liczba webinarów zorganizowana na platformie wyniosła niemal 300 000. Uczestniczyło w nich aż 3 203 034 uczestników, co w porównaniu z liczbą 870 579 w marcu 2019 roku jest wzrostem prawie czterokrotnym.

Liczby te są jeszcze bardziej spektakularne, jeśli popatrzymy na poszczególne kraje, które zanotowały największe wzrosty pod tym względem :

- Polska – wzrost o 1156% w porównaniu do okresu sprzed pandemii

- Grecja – wzrost o 868%

- Niemcy – wzrost o 519%

- Francja – wzrost o 423%

/ Media

I nic w tym dziwnego – wybuch pandemii sprawił, że firmy, instytucje edukacyjne czy kulturalne potrzebowały pilnie znaleźć nowe rozwiązania, które pomogłyby utrzymać ciągłość ich działania, a przynajmniej zmniejszyć nieuchronny negatywny wpływ nowej rzeczywistości. Technologia już na szczęście była, a jednym z narzędzi, które okazały się od tamtej chwili nieodzowne, były właśnie wideokonferencje i webinary.

Jak komentuje ten fakt Dominika Paciorkowska, dyrektor zarządzająca ClickMeeting:

„Nastąpił ogromny wzrost zapotrzebowania na korzystanie z cyfrowych narzędzi do współpracy. Szkoły, uniwersytety oraz firmy przestawiły się w całości na komunikację poprzez świat online. Kwarantanna wymuszona przez wirusa zmieniła również pracę zdalną z atrakcyjnej opcji na absolutną konieczność. Praca w rozproszonych zespołach oraz nauka online w skali, której wcześniej nie doświadczyliśmy, przerodziły się w gigantyczne zainteresowanie wideo konferencjami, spotkaniami online oraz platformami webinarowymi.”

Z analizowanej liczby zapytań do działu obsługi klienta ClickMeeting wynika też, że znacznie zwiększyła się znajomość technologii i narzędzi do przeprowadzania spotkań online. To oczywiście również nie dziwi – wszyscy, od nauczycieli po pracowników biurowych czy lekarzy i psychoterapeutów, musieli zagłębić się w technologiczne rozwiązania, żeby dalej pracować. I to bez względu na dotychczasową wiedzę dotyczącą nowych technologii.

Kto korzysta z webinarów w 2020 roku?

Według raportu, z webinarów korzystają zarówno freelancerzy i mikroprzedsiębiorstwa jak i duże firmy zatrudniające ponad 200 pracowników. Jak widać na poniższym wykresie, rozkład użytkowników jest dosyć równomierny, co pokazuje, jak popularnym narzędziem stają się spotkania online bez względu na wielkość firmy.

/ Media

Kiedy jednak przyjrzymy się konkretnym branżom, widać już pewne różnice. Przoduje zdecydowanie edukacja (25,86%). Na dalszych miejscach, z dużo mniejszym wynikiem znalazły się też szkolenia i kursy online (10,31%), branża IT (9,82%) oraz sprzedaż i marketing (7,36%).

W innych sektorach te odsetki są już znacznie mniejsze, choć nadal warte odnotowania:

- Organizacje pozarządowe / instytucje non-profit – 3%

- Usługi konsultacyjne – 4%

- Produkcja – 4%

- Usługi bankowe i finansowe – 3%

- Opieka zdrowotna, farmaceutyka, sprzedaż detaliczna, ubezpieczenia – po 2%

Do czego korzystamy z webinarów i spotkań online?

Ciekawe wnioski płyną z części badania poświęconej celom biznesowym i temu, jak zmieniały się one wraz z postępowaniem pandemii. Rozproszone zespoły pracujące nad projektami, zamknięte biura i szkoły, czy odwołane kolejne konferencje na całym świecie, zmusiły biznesy do szukania skutecznych alternatyw.

Te firmy, które już przed pandemią korzystały z webinarów, były dobrze przygotowane i korzystały z nich dalej. Natomiast aż 42% osób przebadanych przez ClickMeeting twierdzi, że z webinarów zaczęło korzystać dopiero po wybuchu pandemii.

Przykładowo, przed marcem 2020 roku tylko 11% respondentów prowadziło wirtualne konferencje. Po wybuchu pandemii korzystało z nich już prawie dwukrotnie więcej (19%). Wyraźne wzrosty w korzystaniu z webinarów odnotowano również w takich obszarach jak:

- prowadzenie spotkań biznesowych, organizacja spotkań z pracownikami

- współpraca nad projektami

- e-learning i kontynuacja procesu edukacji

- profesjonalne sesje szkoleniowe

Webinary płatne również zyskały na popularności

Raport analizuje też wykorzystanie webinarów płatnych, które z ciekawej alternatywy dla wielu freelancerów, konsultantów i firm szkoleniowych stały się koniecznością, chroniącą ich przed utratą zarobków.

W tym przypadku również widoczny jest spory wzrost popularności: w marcu 2020 ClickMeeting zanotował wzrost płatnych wydarzeń o 547% w stosunku do marca ubiegłego roku.

Co więcej, aż 12% badanych zadeklarowało, że płatne webinary są dla nich głównym źródłem uzyskania dochodu. 32% ankietowanych natomiast potwierdza, że ten rodzaj wydarzeń online generuje im dodatkowy dochód.

Czy trend utrzyma się po pandemii?

Raport ClickMeeting pokazuje jednoznacznie, że pandemia COVID-19 przyczyniła się do wzrostu wykorzystania webinarów i spotkań online w wielu branżach. Aż 94% przebadanych zadeklarowało, że korzysta lub korzystało z platform do webinarów.

Badanie pokazuje, że nie zamierzamy z tej formy komunikacji zrezygnować – dalsze korzystanie z platform webinarowych deklaruje aż 81% ankietowanych.

Stoimy dziś przed nieuchronną zmianą dotyczącą i sposobu pracy i komunikacji, a wiele firm pozostanie – przynajmniej częściowo – przy modelu pracy zdalnej. Dlatego możemy się spodziewać, że rynek webinarowy będzie dalej rozkwitał, a świadomość i znajomość narzędzi będzie rosła również wśród mniej zaawansowanych technicznie użytkowników.

Pełen raport dotyczący wykorzystania webinarów i wideokonferencji w czasie pandemii można pobrać tutaj.