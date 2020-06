Wniosek o świadczenie można składać od 1 lipca online przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Jak mówiła minister Maląg program dotyczy co prawda początku roku szkolnego, ale "to tak naprawdę już niedługo" i dlatego warto ubiegać się o świadczenie jak najszybciej.

Wiceminister rodziny Barbara Socha akcentowała podczas wtorkowej konferencji w siedzibie resortu, że wczesne złożenie wniosku gwarantuje wczesne wypłaty. Przypomniała też, że od trzech lata do polskich rodzin co roku trafiło 1,5 mld zł, by wesprzeć materialnie uczniów u progu szkoły. "Ten program jest rozwijany. Jest częścią polityki prorodzinnej, która wspiera rodziny z dziećmi, promuje też wielodzietne" - wyjaśniał wiceminister dodając, że celem tej polityki jest również stworzenie "przyjaznych warunków", szczególnie dla pracowników posiadających dzieci.

Minister Maląg z kolei wspomniała przy okazji konferencji o rządowych programach, które wspierają różne grupy społeczne. Mówiła o programie 500 plus, który nabrał w epidemii dodatkowego wymiaru - wspiera polskie rodziny również w tym trudnym okresie oraz o programie pomocy dla mam wychowujących co najmniej czworo dzieci. Z tego ostatniego świadczenia skorzystało już 57 tys. osób. Wspomniała też o dodatku solidarnościowych dla osób, które utraciły pracę w wyniku pandemii oraz o bonie turystycznym, nad którym finalizowane są prace w parlamencie, a wesprzeć ma nie tylko branże turystyczną, ale też rodziny.

Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry start" w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub w listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie "Dobry start" w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. "Dobry start" nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola i na dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole.