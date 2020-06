- Złożenie dokumentów rozliczeniowych za każdy miesiąc to podstawa do tego żeby zostać zwolnionym z zapłacenia składek – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Niestety niektórzy chyba o tym zapomnieli, więc do tych przedsiębiorców, którzy zwrócili się do nas z wnioskiem o zwolnienie, ale do tej pory nie wysłali swoich dokumentów rozliczeniowych wyślemy przypomnienie – dodaje rzeczniczka.

Płatnicy składek, którzy nie dostarczyli do ZUS deklaracji rozliczeniowej za marzec/kwiecień br., a złożyli wcześniej wniosek o zwolnienie z opłacania składek dostaną na swoje konto na PUE ZUS jednorazową informację o treści:

„Złożyłeś wniosek RDZ o zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Nie odnotowaliśmy dokumentów rozliczeniowych za miesiące, które wskazałeś we wniosku. Pamiętaj! Aby skorzystać ze zwolnienia, musisz przesłać dokumenty rozliczeniowe. Dokumenty musisz przekazać do ZUS najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. Jeżeli ich nie przekażesz, nie będziesz mógł skorzystać ze zwolnienia. W takim przypadku będziesz miał obowiązek opłacić należne składki”.

Zapisy Tarczy antykryzysowej umożliwiają przedsiębiorcom złożenie do ZUS wniosku o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 r., a jeżeli korzystają z ulgi na start albo osiągałeś wyższy przychód i niski dochód, to możesz wnioskować o zwolnienie za kwiecień i maj. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek można uzyskać w wysokości 100% lub 50% ich łącznej kwoty, w zależności od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na wskazany dzień albo w wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru (w przypadku przedsiębiorców opłacających składki wyłącznie za siebie oraz osób duchownych).

Więcej informacji: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

Iwona Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego