Sejm uchwalił w ubiegłym tygodniu ustawę o dodatku solidarnościowym, przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 i o podniesieniu zasiłku dla bezrobotnych. Projekt tej ustawy skierował do Sejmu prezydent Andrzej Duda. Teraz trafi do Senatu.

Jak zauważyła Marlena Maląg w Programie I Polskiego Radia, ustawa ta zakłada wypłatę świadczenia dla osób, które straciły pracę po 15 marca tego roku w wysokości 1400 zł netto przez trzy miesiące - od czerwca do sierpnia. W związku z tym - mówiła - "same zapisy tej ustawy wskazują na to, że zależy nam, żeby była przyjęta jak najszybciej, żeby można było wypłacać świadczenie już w czerwcu".

Najbliższe posiedzenie Senatu zaplanowane jest na 17 i 18 czerwca. Maląg powiedziała, że "liczyła w głębi serca", że Senat zajmie się tą ustawą jeszcze w tym tygodniu. Ale skoro zbiera się dopiero w następnym - dodała - to "apeluję, żeby rzeczywiście wtedy Senat zajął się tym dodatkiem solidarnościowym".

Zadeklarowała jednocześnie, że ZUS jest w gotowości jeśli chodzi o realizację i wypłaty tego dodatku. "Operacyjnie jest to zadanie dość trudne (...), ale jesteśmy przygotowani i jestem przekonana, że to zadanie będzie realizowane dobrze" - podkreśliła Maląg.

Dodatek solidarnościowy ma być świadczeniem przyznawanym od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.; jego wysokość ma wynosić 1400 zł miesięcznie. Dodatek ma przysługiwać osobom z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem i osobom, których umowa po tej dacie uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania praw do dodatku będzie posiadanie okresu podlegania w 2020 roku ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni.

Ustawa zakłada także m.in. podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku. Później kwota ta wyniesie 942,30 zł. Zasiłek ma wzrosnąć od 1 września 2020 roku. Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni, zarówno nowo rejestrujący się, jak też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek.