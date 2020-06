Szefowa resortu rodziny trakcie swojej poniedziałkowej wizyty w Poznaniu podpisała umowy na dofinansowanie działań samorządu w ramach programu "Maluch plus" i wsparcia dzieci w pieczy zastępczej w czasie pandemii.

Minister Maląg podkreśliła w swoim wystąpieniu rolę programów społecznych takich, jak "Rodzina 500 plus". "Ostatnie pięć lat to dobry czas dla rodzin, to dobry czas dla Polski" – oceniła.

"Wszystkie programy społeczne, na które to nie miało być pieniędzy, będą utrzymywane w pełnym zakresie. Ta +Polska plus+, którą stworzyliśmy pięć lat temu, będzie kontynuowana, bo to jest właśnie ten dobry czas dla Polski" – powiedziała.

Podkreśliła, że od początku istnienia programu "Rodzina 500 plus" do polskich rodzin zostało przekazane 108 mld zł. "Może przy okazji Dnia Dziecka nie wypada mówić o pieniądzach, ale myślę, że trzeba. Bo przecież tych pieniędzy miało nie być. Jak się okazuje, te pieniądze są i będą. Będą, bo dzisiaj program +Rodzina 500 plus+, w okresie kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią, ma jeszcze inny, dodatkowy wymiar. Pozwala w miarę spokojnie przeżyć rodzinom ten trudny czas" – zapewniła minister.

Dodała, że od początku programu do wielkopolskich rodzin wpłynęło ponad 10 mld zł. Wskazała również, że w ramach programu "Dobry start" w skali kraju przez ostatnie dwa lata przekazano 2,8 mld zł. "W tym roku w budżecie zabezpieczono środki na poziomie 1,5 mld zł" – powiedziała.

Maląg podkreśliła także znaczenie programu "Maluch plus", z którego dofinansowywane są miejsca opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat. "I właśnie system opieki nad dziećmi do lat trzech staramy się od kilku lat jak najlepiej rozwijać" -powiedziała, dodając, że tegoroczny budżet programu wynosi 450 mln zł.

"W ostatnich trzech latach ponad 1,2 mld zł zostało przekazanych do samorządów, podmiotów prywatnych na tworzenie nowych miejsc żłobkowych, a także na utrzymanie. Bo ten program jest o tyle wyjątkowy, że nie tylko przekazuje środki na tworzenie nowych miejsc, ale także na ich utrzymanie" – zaznaczyła.

Dodała, że w Polsce jest 182 tys. miejsc w żłobkach. "To jest ciągle za mało. Zależy nam, aby te standardy podnosić, aby rodzice mogli mieli wybór ewentualnego korzystania z opieki żłobkowej" – przyznała.

"Dlatego też z tego programu dla województwa wielkopolskiego przewidziano ok. 45 mln zł. Z tego ma powstać 1,9 tys. nowych miejsc, ale także ma zostać dofinansowanych ponad 8 tys. do utrzymania. Zależy nam, aby tę poprzeczkę podnosić, aby program utrzymywać" – zapewniła.

W poniedziałek w Poznaniu podpisano umowy na wsparcie samorządów w ramach programu "Maluch plus". Gmina Ostrów Wielkopolski otrzyma ponad 2,5 mln zł na utworzenie 77 miejsc w żłobkach, Gniezno dostanie ponad 1,4 mln zł na 75 miejsc, miasto i gmina Ostrzeszów 1,3 mln zł na zapewnienie 40 miejsc w żłobkach. Umowy o dofinansowanie podpisali w poniedziałek także samorządowcy z Wielenia i z Osiecznej.

Minister Maląg podpisała także w poniedziałek umowę partnerską z wojewodą wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem w sprawie projektu wsparcia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

"W tym trudnym czasie spowodowanym koronawirusem z naszych środków w wyniku przeniesienia z Europejskiego Funduszu Społecznego zostały wygospodarowane środki w wysokości 130 mln zł na doposażenie w komputery, sprzęt audiowizualny, pieczy zastępczej" – wyjaśniła szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Dodała, że Wielkopolska otrzyma z tej puli ponad 9 mln zł. Pieniądze rozdysponuje wojewoda wielkopolski.