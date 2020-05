"Wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale chciałabym państwa bardzo uspokoić - tak, jak zapowiadał pan premier (Mateusz Morawiecki), zasiłek opiekuńczy dla rodziców, którzy mają dzieci do lat 8, dalej będzie realizowany. Tak zabezpieczyliśmy przepisy prawa, żeby państwo dalej mogli z tego świadczenia korzystać" - podkreśliła na konferencji prasowej minister rodziny.

Zachęciła, by rodzice - w zależności od chęci i możliwości - posyłali dzieci do żłobków lub przedszkoli. "Ale jeżeli państwo uznacie, że dalej planujecie korzystać z tego zasiłku, z różnych względów (...) to jak najbardziej będzie to możliwe" - zapewniła Maląg.

Jak wcześniej informował resort rodziny, zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach zarówno dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 8 jak i dzieci i osób niepełnosprawnych. Resort przypomniał, że prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest przedłużone do 14 czerwca br.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio do ZUS.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.