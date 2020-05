Maląg w liście do prezydenta stolicy zwróciła uwagę, że negatywne skutki epidemii koronawirusa szczególnie dotkliwie odczuli przedsiębiorcy i to właśnie z myślą o nich rząd uruchomił tzw. tarczę antykryzysową.

Podkreśliła, że "poszczególne jej narzędzia stanowią ważną i niezwykle potrzebną pomoc w tym trudnym czasie". Dlatego - jak pisze Maląg - tak ważne jest, by wnioski o wsparcie były rozpatrywane sprawnie, a pieniądze jak najszybciej trafiały na konta przedsiębiorców.

"Z niepokojem obserwujemy sytuację w Warszawie, która stanowi niechlubny wyjątek na mapie Polski pod kątem rozpatrywania wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Z naszych informacji wynika, że Urząd Pracy m.st. Warszawy rozpatrzył do tej pory mniej niż 10 proc. wszystkich wniosków. Tymczasem krajowa średnia to 60 proc., a wiele urzędów pracy ma blisko 100 proc. rozpatrywalność wniosków" - wskazała minister.

"Zwracam się do Pana Prezydenta z apelem o usprawnienie działań i przyspieszenie procedur rozpatrywania wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców. Przypominam, że przekazujemy samorządom środki nie tylko na same świadczenia, ale również na obsługę zadania" - zaznaczyła Maląg.

Dodała, że w tym szczególnym i trudnym czasie, zarówno rząd jak i samorząd, powinny robić wszystko, by wspierać przedsiębiorców i ochronić miejsca pracy. Jak podkreśliła, "jest to wielki sprawdzań z odpowiedzialności". "Polskie firmy i pracownicy oczekują i potrzebują naszej pomocy" - napisała Maląg w liście do Trzaskowskiego.

Podczas piątkowej konferencji prasowej minister rodziny poinformowała, że do tej pory złożono 4,5 mln wniosków o instrumenty wsparcia w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Dotychczas przedsiębiorcom wypłacono w sumie prawie 12 mld zł. "Instrumenty są tak skonstruowane, aby pieniądze jak najszybciej trafiły do przedsiębiorców. Ochrona rodzin i miejsc pracy jest naszym priorytetem" - mówiła Maląg.

Podkreśliła, że dużym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszą się mikropożyczki do 5 tys. zł. "Do tej pory na ten cel zostało przekazanych 3,9 mld zł. Za tymi pieniędzmi idą konkretne wsparcia, także dla wykonawców tego zadania, a są nimi Powiatowe Urzędy Pracy" - powiedziała szefowa MRPiPS.

Przypomniała, że zgodnie z przepisami, od środków wydatkowanych na działania zapisane w tarczy antykryzysowej, przysługuje 0,5 proc. na obsługę tych zadań. "W przypadku mikropożyczek, które zostały wypłacone na kwotę prawie 4 mld zł, przekazaliśmy ok. 20 mln zł na obsługę tego zadania. Na obsługę jednego wniosku, przekazujemy 25 zł" - wskazała Maląg.

Zwróciła się także do prezydenta stolicy. Rafał Trzaskowski w ubiegłym tygodniu informował o problemach związanych z rozpatrywaniem wniosków o wsparcie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Wskazywał, że takich wniosków do Urzędu Pracy wpływa 4 tysiące dziennie, a w całej Warszawie jest ich 100 tysięcy do rozpatrzenia. "Myśmy nigdy nie mieli do czynienia z taką liczbą wniosków" - podkreślał. Jego zdaniem władza centralna przerzuca obowiązki na samorządy w realizacji tarczy antykryzysowej. Apelował do rządu o wsparcie finansowe.

"Panie prezydencie, sam pan powiedział, że w Warszawie jest zarejestrowanych 400 tys. przedsiębiorców, którzy mogą złożyć wnioski o dofinansowanie. Musimy ich wesprzeć wspólnie. Dlatego dziś pozwoliłam sobie do pana prezydenta wystosować apel, aby przyjrzeć się realizacji tych mikropożyczek i usprawnić działania" - powiedziała Maląg.

Zwróciła uwagę, że w innych dużych miastach zrealizowano dwukrotnie więcej wniosków niż w Warszawie. "Jesteśmy gotowi pana wesprzeć, myślimy nad rozwiązaniami, które są jeszcze daleko idące. Ale dziś kieruję do pana list z prośbą, aby pochylił się pan nad swoimi przedsiębiorcami, którzy dzisiaj potrzebują wsparcia" - podkreśliła Maląg.

Podczas konferencji minister odniosła się także do ostatnich doniesień medialnych dotyczących wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego. "Wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale chciałabym państwa bardzo uspokoić - tak, jak zapowiadał pan premier (Mateusz Morawiecki), zasiłek opiekuńczy dla rodziców, którzy mają dzieci do lat 8, dalej będzie realizowany. Tak zabezpieczyliśmy przepisy prawa, żeby państwo dalej mogli z tego świadczenia korzystać" - podkreśliła Maląg