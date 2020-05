Świadczenie postojowe

Kto może skorzystać?

osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą

osoba wykonująca umowę cywilnoprawną (o dzieło, agencyjną, zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu)

Na czym polega?

Co do zasady przysługuje w wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. (2080 zł). Zleceniobiorca, którego przychody z umów cywilnoprawnych nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (1300 zł), otrzyma sumę wynagrodzeń z tych umów. Natomiast świadczenie dla przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT, wyniesie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. (1300 zł).

Uwaga! Po zmianach wprowadzonych tarczą antykryzysową 2.0 możliwe jest trzykrotne otrzymanie świadczenia postojowego, o ile sytuacja materialna wnioskodawcy nie uległa poprawie (tarcza 1.0 przewidywała świadczenie jednorazowe).

Jakie warunki trzeba spełnić?

Łącznie musi nastąpić:

1) przestój w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna;

2) w przypadku prowadzących działalność – spadek przychodów o 15 proc. w stosunku miesiąc do miesiąca (dotyczy tych osób, które nie zawiesiły działalności po 31 stycznia 2020 r.);

3) rozpoczęcie prowadzenia firmy przed 1 lutego 2020 r. albo zawarcie umowy cywilnoprawnej przed 1 kwietnia 2020 r. (w tarczy 1.0 tu też był 1 lutego 2020 r.)

Uwaga! Tarcza antykryzysowa 2.0 zniosła limit przychodów (trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału) w odniesieniu do osób prowadzących działalność, lecz nadal obowiązuje on w przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

Gdzie składać wniosek?

Do ZUS najpóźniej w terminie trzech miesięcy liczonym od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii. W przypadku zleceniobiorców wniosek składa się do zleceniodawcy, który następnie składa go wraz z kopią umowy cywilnoprawnej do ZUS. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, wysłać pocztą albo osobiście.

Sposób realizacji

Świadczenie wypłaca ZUS niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.

Zwolnienia ze składek ZUS

Kto może skorzystać?

osoba prowadząca pozarolniczą działalność i opłacająca składki na własne ubezpieczenie (samozatrudniony, twórca, artysta, przedstawiciel wolnych zawodów, wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osoba prowadząca szkołę bądź placówkę wychowania przedszkolnego)

płatnik składek zgłaszający do ubezpieczeń społecznych do 49 osób

Na czym polega?

Zwolnienie przysługuje na wniosek płatnika składek i dotyczy nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FGŚP, FP, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych – w wysokości 100 proc. lub 50 proc. należności (w zależności m.in. od liczby ubezpieczonych – patrz rubryka „Jakie warunki trzeba spełnić”). Zwolnienie obejmuje zarówno samego płatnika (jeśli opłaca za siebie składki), jak i osoby przez niego ubezpieczone. Obowiązuje przez trzy miesiące (od 1 marca do 31 maja 2020 r.).

Jakie warunki trzeba spełnić?

Łącznie:

1) wymóg prowadzenia działalności przed 1 kwietnia 2020 r. (przed zmianami wprowadzonymi tarczą antykryzysową 2.0 datą graniczną był 1 lutego 2020 r.) – dotyczy przedsiębiorców opłacających składki tylko za siebie;

2) limit przychodu z działalności uzyskanego w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek – obowiązuje jedynie w przypadku osób opłacających składki tylko za siebie; jest to trzykrotność prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., czyli 15 681 zł;

zwolnienie bez limitu przychodu obejmie sytuacje, gdy firma była zgłoszona jako płatnik składek:

a) przed dniem 1 lutego 2020 r., a na 29 lutego 2020 r.,

b) w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r., a na 31 marca 2020 r.

c) w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r., a na 30 kwietnia 2020 r.

– zgłaszała do 10 ubezpieczonych;

Uwaga! Nowością wprowadzoną przez tarczę antykryzysową 2.0 jest możliwość zwolnienia z 50 proc. należnych składek przedsiębiorców, którzy byli zgłoszeni jako płatnik składek w analogicznych okresach jak wyżej oraz w takich samych datach zgłaszali do ubezpieczeń od 10 do 49 osób.

Limit przychodów także w tym przypadku nie obowiązuje.

3) niezaleganie z opłacaniem składek na 31 grudnia 2019 r. za okres dłuższy niż 12 miesięcy (chyba że została zawarta z ZUS umowa o rozłożenie należności na raty i jest realizowana);

4) do wniosku trzeba załączyć deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Gdzie składać wniosek?

Wniosek, dostępny na stronie internetowej organu rentowego, składa się do ZUS najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. Można go też złożyć drogą elektroniczną m.in. przez PUE ZUS, wysłać pocztą albo osobiście.

Sposób realizacji

Z obowiązku opłacania składek zwalnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma na to 30 dni od przesłania przez płatnika deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie. To organ rentowy informuje przedsiębiorcę o zwolnieniu.