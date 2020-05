Zgodnie z decyzją rządu od 6 maja instytucje opieki nad najmłodszymi dziećmi mogą – ale nie muszą – być otwierane.

„W tych pierwszych dniach, czyli między 6 a 8 maja, działalność wznowiło ponad 1,3 tys. instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi. Zdecydowana większość, bo 1266, to instytucje prywatne. Dzięki temu wielu rodziców może wrócić do pracy, ich dziecko będzie pod dobrą opieką” – powiedziała PAP minister Maląg.

Przypomniała, że decyzję o otwarciu placówki podejmuje organ założycielski we współpracy ze służbami sanitarnymi, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w regionie. Otwarte mogą być wyłącznie te instytucje, w których zapewniono realizację wytycznych MRPiPS i GIS.

„Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie placówki mogły się otworzyć w tak krótkim czasie. Z naszych informacji wynika, że między 11 a 15 maja planowane jest otwarcie kolejnych 1178 instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat – 206 gminnych i 972 prywatnych. W kolejnym tygodniu – 18-22 maja – otwarte mają być następne 864 placówki, 176 publicznych i 688 prywatnych” – poinformowała szefowa MRPiPS.

Resort rodziny zwrócił się do samorządów i samych placówek o informacje na temat planowanych terminów ich otwarcia. Do piątku do ministerstwa przesłano dane dotyczące 4 853 instytucji (790 publicznych i 4063 prywatnych).

„Do tej pory nie otrzymaliśmy informacji dotyczących m.in. Warszawy, Gdańska, Gdyni, Sopotu czy Częstochowy. Z dotychczasowych danych wynika, że po 24 maja otwarcie planuje 1080 instytucji opieki nad maluchami, 301 publicznych i 779 prywatnych” – powiedziała minister Maląg.

Obecnie w Polsce działa łącznie 6,3 tys. instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – ponad 1,1 tys. publicznych i blisko 5,2 tys. prywatnych. Opieka nad dziećmi do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię.