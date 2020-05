Obecnie przedsiębiorcy wnioski o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości składkowej na raty oraz o świadczenie postojowe mogą przesłać w formie papierowej albo złożyć online.

Projektodawcy chcą wprowadzenia możliwości składania wniosków wyłącznie w formie elektronicznej. Argumentują, że ZUS udostępnia e-formularze na Platformie Usług Elektronicznych (PUE), co gwarantuje szybką weryfikację ich poprawności i rozpatrzenie sprawy, a w efekcie możliwość automatyzacji procesu obsługi klienta.

Statystyki pokazują, że w przypadku wniosków o świadczenie postojowe, które wpłynęły do ZUS przez PUE, ponad 80 proc. świadczeń zostało przygotowane do automatycznej wypłaty bez potrzeby angażowania pracowników organu rentowego. W przypadku wniosków złożonych w formie papierowej ponad 50 proc. z nich wymagało obsługi ręcznej i przeprowadzenia dodatkowego postępowania z udziałem wnioskodawcy.

Projektowane przepisy rozszerzają również możliwość składania podpisu pod wnioskiem w postaci elektronicznej o sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez ZUS w systemie teleinformatycznym. Ma to znacząco uprościć składanie formularzy elektronicznych. Potwierdzanie pochodzenia oraz integralności danych to mechanizm udostępniany bezpłatnie przez ZUS w systemie teleinformatycznym. Funkcjonuje on już w systemie organu rentowego i nie wymaga od osoby składającej wniosek użycia dodatkowych narzędzi do złożenia podpisu.

Etap legislacyjny

Projekt przed pierwszym czytaniem w Sejmie