Od środy 6 maja organy prowadzące żłobek lub klub dziecięcy mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak przekazało w komunikacie PAP ministerstwo rodziny, pierwsze wytyczne trafiły 29 kwietnia do wojewodów, samorządów oraz do wszystkich żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Wytyczne te skierowane są do prowadzących instytucje, dyrektorów placówek, a także opiekunów i rodziców, którzy będą mieli największy i bezpośredni kontakt z dziećmi.

"Otwarcie żłobka lub klubu dziecięcego to możliwość, a nie nakaz. Podyktowane jest to różną sytuacją w regionach oraz różnym stopniem przygotowania placówek do otwarcia. Organ prowadzący na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie" – tłumaczy, cytowana w komunikacie, minister Marlena Maląg.

Podkreśliła, że MRPiPS wydając wytyczne stało na stanowisku, że biorąc pod uwagę różną sytuację epidemiczną w kraju, szczegółowe zasady otwarcia poszczególnych żłobków ustalane będę we współpracy z lokalnym sanepidem.

Resort przypomniał, że w odpowiedzi na głosy samorządów domagające się precyzyjnych ogólnopolskich wytycznych wydano drugie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla wszystkich rodzajów placówek opieki nad małym dzieckiem. Uszczegółowiają one poprzednie wytyczne, dołączono do nich także instrukcje m.in. mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowego zdejmowania maseczki i rękawiczek.

Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 to wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje nadzór nad żłobkami, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi, co do spełnienia warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny. Dodatkowo sanepid w każdym momencie może przeprowadzić w żłobku kontrolę, co do spełnienia warunków.

"W pierwszej kolejności placówka musi zweryfikować, czy może zapewnić realizację wytycznych resortu rodziny i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Po drugie, powinna zebrać – zdalnie, np. telefonicznie lub mailowo – informacje od rodziców o liczbie dzieci, które po otwarciu instytucji byłyby powierzone opiece oraz na jaki czas. Po trzecie, kluczowa jest współpraca podmiotu prowadzącego instytucję opieki z inspekcją sanitarną. Decyzja o uruchomieniu oraz o zastosowanych środkach bezpieczeństwa powinna zostać skonsultowana z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną" – wskazała szefowa MRPiPS.

Jak podkreśliła, rząd pomaga samorządom w realizacji ich zadań własnych, a do żłobków i klubów dziecięcych są przekazywane środki do dezynfekcji. "Takie środki z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych przekazane zostały już wojewodom, a ci przekazują je do gmin. Część województw, np. małopolskie, już rozwiozło środki do gmin, które następnie przekazują je do żłobków" – podkreśliła szefowa resortu rodziny.

Dodała, że do żłobków i klubów dziecięcych wysłano ankietę, a samorządy poproszono o przekazywanie danych na temat terminów otwarcia placówek. "Liczymy na aktywność samorządów i współpracę. Z informacji, jakie do nas docierają, wynika, że samorządy rozważają otwieranie żłobków po 11 maja, a organy prywatne – jak najszybciej" – wskazała minister Maląg.

Resort zaznaczył, że przygotowany został również zbiór najważniejszych pytań i odpowiedzi wyjaśniających, jak przygotować placówkę do otwarcia.