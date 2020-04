Co rząd zamierza zrobić, aby w żłobkach i w przedszkolach nie doszło do masowej liczby zakażeń, co z bezpieczeństwem nauczycieli, jakie zasady będą dotyczyły zbiorowego żywienia – pyta premiera Związek Nauczycielstwa Polskiego w związku z zapowiadanym otwarciem żłobków i przedszkoli.źródło: ShutterStock