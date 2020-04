Tak. Specustawa o COVID-19 przyznaje prawo do świadczeń płatnikom składek, a więc także spółkom handlowym, osobowym, stowarzyszeniom – każdemu podmiotowi, który spełnia definicję płatnika. Aby tego typu podmioty mogły uzyskać to zwolnienie, wystarczy, że zgłaszają do ubezpieczeń społecznych maksymalnie dziewięć osób.