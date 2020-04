- Błędy we wnioskach lub brak załącznika uniemożliwia nam nie tylko wypłatę, ale także rozpatrzenie wniosku. My musimy prosić pracodawcę o uzupełnienie, pracownik czeka na przelew z ZUS a tymczasem my korespondujemy z ich pracodawcą - mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Dlatego apeluję o sprawdzanie poprawności wypełnionych dokumentów oraz dołączanie przez pracodawcę do oświadczenia pracownika zaświadczeń Z-3 lub Z-3a – dodaje.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Pracownik lub zleceniobiorca składa oświadczenie o tym, że chce skorzystać z opieki nad dzieckiem bezpośrednio do swojego płatnika składek np. pracodawcy, zleceniodawcy. Pracownik zatrudniony w małej firmie (do 20 osób) może także sam złożyć wniosek bezpośrednio do ZUS, ale to znacznie wydłuża procedurę, bo wtedy my zwracamy się do pracodawcy o przesłanie do nas druku, Z-3 jeśli ktoś jest zatrudniony na umowę o prace lub Z-3a jeśli to umowa zlecenia. Jeśli wniosek jest składany bezpośrednio do pracodawcy wtedy to pracodawca od razu po załączeniu do wniosku o zasiłek odpowiedniego formularza – wysyła go do ZUS. Szybciej, prościej mniej procedur i pracy dla nas, pracownika i pracodawcy.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A, ani zaświadczenie płatnika składek Z-3b.

Więcej informacji, wzór oświadczenia i instrukcja wypełnienia znajdują się na stronie https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095

W jakim terminie wypłacany jest rodzicom zasiłek?

To zależy od tego, kto wypłaca zasiłek. Jeżeli pracownikowi pieniądze przelewa jego pracodawca wtedy wypłata z pewnością jest szybsza niż w przypadku osób samozatrudnionych, którzy taki wniosek składają bezpośrednio do ZUS.

- Wypłata z ZUS nie następuje z automatu, gdy wpływa do nas wniosek - sprawdzamy, czy wnioskodawca podlega ubezpieczeniu chorobowemu, (bo to z tego funduszu jest wypłata), czyli albo zapłacił jeszcze za marzec składkę albo złożył wniosek o zwolnienie ze składek lub o odroczenie płatności. A to niestety trwa, dodam, ze ustawowo ZAWSZE wniosek jest (i był wcześniej, bo tu się nic nie zmieniło) rozpatrywany dopiero po upływie czasu, na jaki jest wnioskowany zasiłek) Niestety problem pojawia się, gdy do ZUS nie wpłynęła składka ani żaden z wniosków tj. o odroczenie lub zwolnienie z płacenia składki. Przypomnę, że według przepisów przedsiębiorca ma na to wprawdzie czas do końca czerwca, ale w tej sytuacji lepiej żeby to zrobił jak najszybciej – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Jeszcze do 26 kwietnia 2020 r. mogą rodzice opiekować się swoim dzieckiem w ramach zasiłku opiekuńczego. Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć nie tylko rodzice, których dziecko uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, ale także rodzice, których dzieckiem opiekował się dzienny opiekun lub „niania”, z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą.

Ważne: W przypadku osób samozatrudnionych warunkiem ubiegania się o zasiłek jest to czy ktoś płaci za siebie składkę chorobową czy nie. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowa, ale już na chorobowe dobrowolna.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i - jak to jest w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, – gdy składkę na tzw. „chorobowe” odprowadzają za siebie dobrowolnie. Przysługuje on na równi tak samo matce lub ojcu dziecka i jest wypłacany temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Zasiłek wypłacany jest – tak jak chorobowe, czyli w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 przysługuje od 26 marca br. także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku. Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek w dodatkowym wymiarze przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego). Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Pobierz:

Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym do ZUS najłatwiej złożyć przez Internet za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Zarówno oświadczenie jak i instrukcja tego jak je złożyć przez portal PUE ZUS są tutaj: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095