- Ta liczba niedługo będzie nieaktualna, ponieważ po wprowadzeniu tzw. automatów nastąpi masowa weryfikacja dokumentów. To się stanie jeszcze przed świętami. Chciałabym przekazać przedsiębiorcom, że pierwsze przelewy o tzw. postojowe zostaną wykonane już 15 kwietnia - zapowiada DGP prezes ZUS Gertruda Uścińska.

Bowiem ZUS jest w trakcie testowania specjalnego systemu do automatycznej obsługi wniosków, który ułatwi weryfikację dokumentów także złożonych w formie papierowej.

- Poniekąd zmusiła nas do tego obecna, nadzwyczajna sytuacja i wprowadzenie tarczy antykryzysowej. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że wielu przedsiębiorców czeka na jak najszybszą pomoc – tłumaczy Uścinska.

Jak podkreśla podobny mechanizm ZUS wykorzystywał już przy obsłudze wniosków przy obniżeniu wieku emerytalnego. Szefowa ZUS zapewnia, że Zakład nie będzie wszczynał postępowań egzekucyjnych za marzec, kwiecień i maj wobec przedsiębiorców, którzy są uprawnieni do zwolnienia ze składek. Wynika z tego, że prowadzący firmy nie muszą się śpieszyć ze złożeniem wniosku; mają na to czas do 30 czerwca.