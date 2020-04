"We wniosku o postojowe jest wielka niewiadoma - podpunkt 2 - II. Forma opodatkowania w roku 2020. Jedna opcja wyklucza drugą, bo nikt nie wie co wybrać. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, nie korzystam z karty podatkowej, jestem zwolniony z VAT. Co wybrać? Podpunkt "pozostałe formy opodatkowania, w tym karta podatkowa i brak zwolnienia z opłacania podatku VAT (przejdź do wypełnienia odpowiednio części III albo IV)? - pyta nasz czytelnik. Wyjaśnia ekspert w ramach akcji Prawnicy pro bono.