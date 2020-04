Jak wyjaśnił cytowany w komunikacie Uszpolewicz, będzie to możliwe na wniosek klienta przeżywającego problemy finansowe wskutek epidemii koronawirusa. "Zawiesimy na okres do 3 miesięcy obowiązek opłacania składki w indywidualnych ubezpieczeniach na życie. Przez ten czas utrzymujemy ochronę ubezpieczeniową, co jest szczególnie ważne w trudnych czasach" - wskazał.

Dodał, że klienci, których obecna sytuacja zmusza do skorzystania z tej możliwości, powinni skontaktować się ze swoimi agentami, by uzyskać pełną informację o możliwych zmianach w polisie i ich konsekwencjach.

Jak wyjaśniono, ubezpieczenia na życie i zdrowie, których udziela firma zawierają mechanizmy umożliwiające utrzymanie ochrony w trudnych finansowo okresach. Dostępne rozwiązania to, jak czytamy, m.in. weryfikacja zakresu umowy i składki lub prolongata w jej opłacaniu – w ubezpieczeniach indywidualnych do 3 miesięcy. "Ważne, aby pochopną decyzją nie stracić korzyści z posiadanej ochrony. Gdy problemy finansowe ustaną, warto ponownie porozmawiać z agentem o swoim ubezpieczeniu" - zaznaczono.

Firma deklaruje też pomoc "klientom indywidualnym, którzy z powodu trudności finansowych będą korzystać z czasowego zawieszenia spłaty kredytów w bankach". "Mimo ograniczeń wynikających z epidemii zapewniamy niezakłóconą obsługę klientów, w tym wypłatę świadczeń" - zapewnił ubezpieczyciel.