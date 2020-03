Zgodnie z rządową specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. Resort przypomina, że początkowo placówki oświaty miały być zamknięte do 25 marca, jednak w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii termin został wydłużony do świąt wielkanocnych.

Jak podaje ministerstwo, przyjęty przez Sejm pakiet rozwiązań, tzw. tarcza antykryzysowa, zakłada przyznanie kolejnego dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze 14 dni z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do 8. roku życia.

Zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie także w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna.

"Ustawa zawiera przepis umożliwiający Radzie Ministrów – w formie rozporządzenia – wydłużenie okresu pobiegania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja za kilka tygodni, a to rozwiązanie uelastyczni mechanizm wydłużenia okresu pobiegania zasiłku opiekuńczego" – powiedziała minister Marlena Maląg.

Ustawa rozszerza także krąg osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o osoby zwolnione od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jak zaznaczono w komunikacie MRPiPS, może to być istotna pomoc dla opiekunów w związku z tym, że zawieszona jest działalności placówek dziennego pobytu - takich jak warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki dziennego pobytu, środowiskowe domy samopomocy czy np. ośrodki rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczego.

"Ustawa zakłada stosowanie przepisów dotyczących zasiłku opiekuńczego przysługującego na opiekę nad chorym dorosłym członkiem rodziny. Maksymalny okres przysługiwania zasiłku wynosi 14 dni. Okres ten nie jest łączony z okresem pobierania innych zasiłków związanych ze sprawowaniem opieki nad innym członkiem rodziny" – wyjaśniła minister Marlena Maląg.

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że od 9 do 20 marca złożono ponad 41,5 tys. wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko.