Sejm w sobotę rano po całonocnych głosowaniach przyjął trzy ustawy wchodzące w skład tzw. rządowej tarczy antykryzysowej. Głównym celem nowych rozwiązań prawnych jest ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach.

Wśród przyjętych przez Sejm poprawek do dotyczącej koronawirusa specustawy znalazła się też poprawka do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, umożliwiająca premierowi dokonywanie zmian w Radzie.

Krytycznie do wprowadzonych rozwiązań odniósł się przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" i wiceprzewodniczący RDS Piotr Duda. W opublikowanym na portalu tysol.pl oświadczeniu ocenił zmiany jako "rażące naruszenie autonomii parterów społecznych" i "nieuprawnioną ingerencją w uprawnienia zarezerwowane wyłącznie dla prezydenta RP".

"Wprowadzenie na wniosek Klubu Parlamentarnego PiS do ustawy +tarcza antykryzysowa+ zmiany dającej prawo odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego przez prezesa Rady Ministrów to rażące naruszenie autonomii parterów społecznych i nieuprawniona ingerencja w uprawnienia zarezerwowane wyłącznie dla prezydenta RP" – napisał Duda.

Co więcej – jak ocenił – "wprowadzone zmiany zapewniają premierowi pełną dowolność działania w tym zakresie, łamiąc dotychczasową równowagę stron, która stanowi istotę funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego".

"Odnosząc się do możliwości odwoływania członków Rady, którzy w swoim życiorysie mają współpracę ze służbami bezpieczeństwa PRL, wobec których orzeczono kłamstwo lustracyjne, chcemy wyraźnie podkreślić, że choć +Solidarność+ zdecydowanie zabiega o takie regulacje, to jednak +tarcza antykryzysowa+ nie jest miejscem, by zajmować się tą sprawą" – zaznaczył.

Dodał, że działania w tym zakresie strona rządowa powinna była podjąć już dawno w ramach postulowanej przez "Solidarność" nowelizacji ustawy lustracyjnej i ustawy o RDS.

"Żądamy natychmiastowego wycofania powyższych zmian już na etapie prac w Senacie RP. Apelujemy również do pana prezydenta Andrzeja Dudy o niezwłoczną interwencję w tej sprawie" – oświadczył przewodniczący "S".

Zgodnie z przyjętymi przez Sejm poprawkami autorstwa PiS premier będzie mógł w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii odwoływać członków Rady Dialogu Społecznego będących przedstawicielami strony pracowników, strony pracodawców i strony rządowej na wniosek tych organizacji lub bez wniosków.

Jednym z powodów odwołania członka RDS przez premiera może być fakt współpracy z PRL-owskimi służbami specjalnymi (w przypadku fałszywego oświadczenia lustracyjnego członkostwo automatycznie wygasa). Innym powodem może być "sprzeniewierzenie się działaniom Rady" i doprowadzenie do "braku możliwości prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu".