"Wprowadzenie II etapu Pracowniczych Planów Kapitałowych zostanie wydłużone do końca listopada do czasu, kiedy przypada wdrożenie III etapu. Mamy to już zapisane w tarczy antykryzysowej" - powiedział Paweł Borys w czwartek w Tok FM.

W połowie marca br. prezes PFR zwrócił się do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju o wydłużenie terminów wdrożenia II etapu PPK do dat przypadających na III etap. Zmiana ma ułatwić pracodawcom wdrożenie programu PPK. "Wydłużenie terminów ma na celu wsparcie przedsiębiorców w obecnym nadzwyczajnym otoczeniu gospodarczym w związku z Covid19 oraz zapewnienie bezpiecznego przeprowadzenia szkoleń i kampanii dla pracowników" - dodał.

Jak zaznaczył w czwartek szef Polskiego Funduszu Rozwoju, rząd przyjął też w tarczy antykryzysowej np. rozwiązanie dopłacania do składek przedsiębiorców, zamiast ich umarzania, jak to wprowadzono na Węgrzech.

"Dla samozatrudnionych albo zatrudnionych na tzw. śmieciówkach, póki co rząd podjął decyzje o wypłacaniu jednorazowego świadczenia miesięczne w wysokości 80 proc. wynagrodzenia minimalnego, tj. kwoty ok. 2 tys. zł, aby firma bez problemu mogła pokryć wszystkie niezbędne składki i mieć dostęp do wszystkich świadczeń, chociażby zdrowotnych” – powiedział.

Dodał, że w tej chwili rząd zaproponował to jednorazowo. "Ale oczywiście, w związku z tym, że nie wiemy, kiedy ta epidemia będzie powstrzymana, to być może rząd będzie podejmował decyzje o wydłużeniu tych rozwiązań" - zaznaczył.

Jego zdaniem jest szansa - patrząc na Chiny - że gospodarka wróci do normy w najbliższych 2- 3 miesiącach.

Prezes PFR Paweł Borys powiedział PAP Biznes, że reforma OFE ma "zacząć się 1 czerwca, więc na ostateczną decyzję, czy ją teraz przeprowadzić, mamy jeszcze 2-3 tygodnie".

Zgodnie z zapisami ustawy likwidującej OFE od 1 czerwca do 1 sierpnia członkowie OFE mogą składać deklaracje o przeniesieniu swoich oszczędność do ZUS. Opcją domyślną jest przeniesienie oszczędności na Indywidualne Konta Emerytalne i przekształcenie OFE w Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte. Ma to nastąpić 27 listopada 2020 roku.

W środę odbyła się Rada Gabinetowa poświęcona pakietowi pomocowemu dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Po posiedzeniu, premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł. Pięć filarów pakietu tworzy: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne.