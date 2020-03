Borys zwrócił się z wnioskiem z tej sprawie do Ministerstwa Finansów oraz Rozwoju.



"W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego #Covid_19 zwróciłem się jako podmiot wdrażający program @Moje_PPK z wnioskiem do @MF_GOV_PL i @MinRozwoju o wydłużenie terminów wdrożenia PPK na II Etapie dla średnich firm do dat przewidzianych dla III Etapu" - napisał Borys na swoim profilu w serwisie Twitter.



Dodał, że wydłużenie terminów ma na celu wsparcie przedsiębiorców w obecnym nadzwyczajnej w otoczeniu gospodarczym w związku z COVID-19 oraz zapewnienie bezpiecznego przeprowadzenia szkoleń i kampanii dla pracowników.



W drugiej turze zapisy do PPK trwają od 1 stycznia i obejmą ok. 20 tys. firm, zatrudniających co najmniej 50 osób.



Pracownicze plany kapitałowe to przeznaczony dla pracowników program długoterminowego oszczędzania. Gromadzone w PPK oszczędności mają pochodzić ze składek pracowników, pracodawców i dopłat od państwa. Reforma związana z tworzeniem PPK ruszyła 1 lipca i objęła na początku największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób. Do 2021 roku większość pracodawców w Polsce ma utworzyć PPK dla swoich pracowników.