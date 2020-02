Jak zostać przedstawicielem handlowym?



Aby zostać przedstawicielem handlowym de facto nie trzeba kończyć określonych studiów, a ważne są umiejętności sprzedaży, a także interpersonalne. Niemniej jednak pracodawcy najczęściej szukają osób, które mają wykształcenie wyższe, a preferowane jest takie, które powiązane jest z daną branżą. Zatem w przypadku przedstawiciela farmaceutycznego mile widziane są osoby, które ukończyły studia w tym zakresie albo posiadają tytuł technika farmacji. Jak wiadomo taka praca wymaga wiedzy merytorycznej, a nie wszystkiego można nauczyć się w czasie szkoleń. Dlatego preferowane są osoby, które posiadają wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie. Dzięki temu łatwiej rozmawia im się z klientem biznesowym, a dodatkowo mają więcej argumentów, by przekonać do zakupu danej partii leków czy ich promowania. Warto wiedzieć, że coraz częściej przedstawiciele handlowi, niezależnie od branży mają do czynienia z klientami biznesowymi, zatem model akwizycji schodzi tu na dalszy plan i bardzo ważny jest profesjonalizm i przygotowanie do umówionych wcześniej spotkań. Mimo, że wiele spotkań odbywa się w siedzibie danej firmy, konieczny jest również dojazd do klientów, zatem niezbędne jest prawo jazdy kat. B.



Czy zarobki w pracy przedstawiciela handlowego są satysfakcjonujące?



Im większe wymagania dla przedstawiciela handlowego, tym zwykle wyższe zarobki. Trzeba oczywiście do nich doliczyć prowizję od każdej sprzedaży. Zatem przedstawiciel handlowy może naprawdę dobrze zarabiać. Tutaj możliwa jest również prężna ścieżka kariery można zostać kierownikiem sprzedaży, przedstawicielem regionalnym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Oferty pracy dla przedstawicieli handlowych dostępne są np. na portalu Pracuj.pl. Taka praca może przynieść prestiż, satysfakcję, a także być źródłem dobrych zarobków.