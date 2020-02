Czy praca związana z resocjalizacją jest dla każdego?



Oczywiście wykonywanie pracy związanej z resocjalizacją nie jest odpowiednim wyborem dla każdego. Trzeba posiadać określone cechy osobowościowe, które predestynują do wykonywania pracy z osobami z bardzo różnymi problemami. Przede wszystkim musi być otwarta na innych, cierpliwa, umieć rozmawiać z ludźmi, nawet tymi o wybuchowym charakterze, które łatwo ulegają emocjom. Potrzebna jest zatem niewątpliwie zarówno empatia, jak i kreatywność.



Resocjalizacja i co dalej?



Oczywiście ośrodki terapii czy poprawczaki, a także więzienia to nie jedyne miejsca, gdzie można podjąć zatrudnienie. Jedną z profesji, gdzie preferowane są osoby z takim wykształceniem jest policja i służba więzienna, a więc służby mundurowe. Również osoba aplikująca na stanowisko strażnika miejskiego, która ma takie wykształcenie będzie miała większe szanse. Posiadając dodatkowe umiejętności można również szukać zatrudnienia w domu kultury, gdzie organizowane są zajęcia dodatkowe dla dzieci z biednych i patologicznych rodzin. Jeśli o tych ostatnich jest mowa, to absolwent resocjalizacji może również złożyć swoje papiery do pracy jako asystent rodziny. Jeszcze lepiej, jeśli ma dodatkowo ukończone studia podyplomowe w tym zakresie. Zarobki w tych miejscach są naprawdę różne, jednak to jedna z tych profesji, gdzie przede wszystkim liczy się powołanie, a dopiero później płaca. Oferty pracy na portalu Pracuj.pl dla absolwentów resocjalizacji we wszystkich wymienionych wyżej zawodach pojawiają się bardzo często. Warto zatem kierować się wymaganiami i na tej podstawie korygować ewentualne błędy czy niedociągnięcia w swoim CV. Teraz już wiesz, gdzie możesz szukać pracy po resocjalizacji.