Grafik komputerowy - jakie powinny być jego kompetencje?



Praca grafika komputerowego jest wymagająca jeśli chodzi o kreatywność. Tutaj nie można powielać znanych już schematów, a jeśli już czerpie się inspirację, to jednak końcowy efekt musi mieć charakter twórczy. To dlatego grafikami często zostają artyści, którzy ukończyli wyższą szkołę z zakresu Sztuk Pięknych. Wśród grafików nie brakuje również informatyków. Niezależnie od skończonego kierunku konieczna jest jednak znajomość programów komputerowych do tworzenia i obróbki grafik. Oczywiście człowiek na stanowisku grafika może łączyć zawód fotografa i grafika. Jest to nawet pożądane, gdyż znane są cechy prawidłowej kompozycji, a także różne sposoby ekspresji, które mogą spowodować wywołanie określonej reakcji u oglądającego. Grafiki najczęściej tworzone są w celach komercyjnych, ale bywa również, że są elementem kampanii społecznych czy po prostu tworzone są w ramach organizowanych wernisaży. Graficy często łączą wszystkie te formy w swojej pracy.



Najbardziej pożądane cech grafika komputerowego



Każdy kto chce zostać grafikiem powinien rozwijać swoją kreatywność na różne sposoby. Można zacząć od tworzenia dzieł na podstawie znanych prac i ich motywów przewodnich. Z czasem można wypracować własny, charakterystyczny styl. Ważna jest znajomość zasad myślenia osobowego, jak i umiejscowienia grupowego, zatem zarówno psychologii, jak i socjologii. Dzięki temu grafik może tworzyć kampanie reklamowe z sukcesem. W dużej mierze od jego umiejętności i talentu zależą jego zarobki, które mogą być naprawdę wysokie zarówno w pracy na etat, jak i freelancingu. Oferty pracy dla grafików pojawiają się stale na portalu Pracuj.pl. Warto ustawić powiadomienia, aby nie przegapić ciekawej oferty. Niewątpliwie to praca, która daje sporo satysfakcji, a nie ma nic cenniejszego niż zawód, który jest źródłem radości, spełnienia i dodatkowo dobrej pensji. Zatem jeśli się zastanawiasz czy warto, to z pewnością jest to okazja do wszechstronnego rozwoju.