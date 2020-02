Od lutego do "małego ZUS" zgłosiło się blisko 63 tys. osób

Do korzystania z ulgi, która od 2019 r. uprawnia do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne, wnioskowało ponad 223 tys. osób – poinformował PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Od początku lutego do "małego ZUS" zgłosiło się blisko 63 tys. przedsiębiorców.źródło: ShutterStock