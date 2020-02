Minister przyjechała do stolicy Wielkopolski, by wziąć udział w regionalnej konferencji podsumowującej rządowe programy społeczne.

Na poprzedzającym konferencję briefingu dziennikarze pytali ją, czy można się spodziewać waloryzacji świadczenia przyznawanego w ramach programu "Rodzina 500 plus".

"Póki co nie planujemy zmiany, waloryzacji tego świadczenia. Idziemy przede wszystkim w kierunku wzmocnienia usług dla rodzin małymi dziećmi – to (…) program +Maluch plus+. Zależy nam na tym, żeby kompleksowo podejść (do sprawy – PAP), a nie samym świadczeniem pieniężnym" – powiedziała Marlena Maląg.

"Nasze działania pójdą też w innych kierunkach. Przygotowujemy się do opracowania strategii demograficznej i pokazania, w jakim kierunku powinniśmy wesprzeć polskie rodziny, aby rodziło się więcej dzieci. Ten kierunek, ta polityka demograficzna jest w centrum naszych działań" – dodała szefowa MRPiPS.

W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. wydatki na zadania w zakresie rodziny i polityki społecznej zaplanowano na 70,2 mld zł. W 2020 r. na 500 plus przeznaczonych zostanie 39,2 mld zł. Tegoroczny budżet programu "Maluch plus", dzięki któremu rozbudowywana jest sieć żłobków i klubów dziecięcych, to 450 mln zł.