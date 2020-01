Jego rezultaty są już dziś bardzo dobrze widoczne z perspektywy wyników. To, co w strategii firmy niezmienne, to wiara w to, że tworzą ją ludzie i to od nich zależy jej przyszłość.

Grupa Saint-Gobain działa w 68 krajach, zatrudnia 180 tys. pracowników. W Polsce ma 24 zakłady produkcyjne, prawie 60 punktów dystrybucji budowlanej, blisko 7500 zatrudnionych. Operuje głównie na rynkach materiałów budowlanych i motoryzacyjnym. Misją Saint-Gobain jest tworzenie i dostarczanie rozwiązań wpływających na poprawę jakości życia ludzi w miejscach, w których przebywają, przy jednoczesnym minimalnym wpływie na środowisko naturalne. Jego rezultaty są już dziś bardzo dobrze widoczne z perspektywy wyników. To, co w strategii firmy niezmienne, to wiara w to, że tworzą ją ludzie i to od nich zależy jej przyszłość.

Jesteśmy bardzo dumni z otrzymania certyfikatu Top Employer Polska siódmy raz z rzędu. Jest to wspaniała nagroda za nasze wysiłki na rzecz stworzenia komfortowego i angażującego środowiska pracy dla naszego zespołu w Polsce. Wierzę, że kultura organizacyjna Saint-Gobain pomaga pracownikom w efektywnej współpracy oraz w zapewnieniu pozytywnych doświadczeń naszym klientom. Zaufanie, decyzyjność i współpraca to wartości, które promujemy w codziennej pracy. Jednym z priorytetów w 2020 roku jest: dbanie o rozwój zespołu i właściwe wykorzystanie talentów, abyśmy mogli wspólnie rozwijać naszą firmę. To ludzie są najważniejszym czynnikiem sukcesu teraz i w przyszłości – mówi François-Xavier Moser, prezes Grupy Saint-Gobain w Polsce.

Co o Saint-Gobain myślą pracownicy?

Z perspektywy 20 lat pracy widzę firmę o najwyższych standardach, która cały czas się rozwija, inwestuje w innowacyjne produkty, w cyfryzację procesów, w ochronę środowiska. Najbardziej jednak doceniam w Saint-Gobain to, że realizując cele biznesowe z wielką troską dba o najważniejszy kapitał – ludzi. To zachowanie wysokich standardów BHP, różnorodne możliwości rozwoju osobistego, ale też i prywatnych pasji, a przede wszystkim, codzienny, wzajemny szacunek i zaufanie – to jest wpisane w DNA naszego teamu Saint-Gobain.

Teresa Osikowicz, koordynator ds. HR i administracji, Saint-Gobain Adfors

Saint-Gobain to firma, która stawia na ludzi i jestem tego najlepszym przykładem. Firma prowadzi wiele warsztatów i szkoleń celem wyłonienia ludzi z potencjałem, w których inwestuje ogromne środki, czas i wsparcie emocjonalne. Ukończyłam program rozwojowy Young Talents, który wzbogacił moją wiedzę i pomógł rozwinąć nowe umiejętności. Gdyby nie firma, nie byłabym tu, gdzie jestem teraz i jestem wdzięczna, że teraz ja, jako manager, mogę znajdować talenty i pomagać im rozwijać skrzydła.

Aleksandra Tagowska, Customer Service Manager, Saint-Gobain Sekurit Transport Division

Od września 2019 roku mam przyjemność budować Centrum Pozyskiwania Talentów dla wszystkich spółek w Polsce. Jest to dla mnie już kolejna zmiana zawodowa w ramach Saint-Gobain i bardzo sobie cenię, że pod jednym szyldem kryje się wiele możliwości rozwoju, a każdego pracownika, niezależnie od pozycji, traktuje się indywidualnie i z szacunkiem. Nasze Centrum też jest na to dowodem. Chce-my stworzyć takie miejsce, w którym na każdego kandydata patrzymy indywidualnie, partnersko i długofalowo.

Monika Kołodziejczyk, Talent Acquisition Center manager, Grupa Saint-Gobain w Polsce

Saint-Gobain cenię za szeroki wachlarz możliwości rozwoju w różnych branżach przemysłu, na różnych stanowiskach oraz w różnych działach. Taka różnorodność jest niezwykle inspirująca oraz poszerza horyzonty. Do tej pory pracowałam w dwóch spółkach Saint-Gobain, które znacząco różniły się między sobą, jedna z nich była związana z branżą budowlaną, natomiast druga z przemysłem motoryzacyjnym. W każdej spółce czekało na mnie wiele wyzwań, ale oprócz nich czekali także wspaniali ludzie oraz atmosfera.

Beata Szczerba, kierownik jakości, Saint-Gobain Sekurit OEM

Praca w Saint-Gobain pozwoliła mi na rozwój nie tylko zawodowy, ale także osobisty. Przez ostatnie 12 lat firma umożliwiła mi udział w wielu interesujących projektach krajowych i międzynarodowych. Pozwoliło mi to spojrzeć na moją pracę przez pryzmat doświadczeń ludzi funkcjonujących w różnych kulturach. Bardzo ważna jest też możliwość konstruktywnej rozmowy na temat pomysłów i nowych rozwiązań, które przekładają się później na realne działania. Firma Saint-Gobain duży nacisk kładzie na dobrą atmosferę. A że spędzamy tutaj duży kawał życia, traktujemy to miejsce jak drugi dom. Praca pozwala mi na zachowanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym – za to firmę Saint-Gobain ceni również moja rodzina.

Łukasz Mędrecki, kierownik sprzedaży izolacji przemysłowych, Saint-Gobain Isover

W 2020 roku mija 15 lat, od kiedy dołączyłem do zespołu Saint-Gobain. Wciąż odkrywam firmę na nowo i to jest fascynujące doświadczenie. Zacząłem od stażu studenckiego. Pracowałem w różnych obszarach, na różnych stanowiskach i spotkałem wielu wspaniałych ludzi, od których mogłem się uczyć i czerpać inspiracje. Przygoda trwa. Firma wychodzi naprzeciw wyzwaniom zmieniającego się świata, a ja wraz z nią, w tym uszytej na miarę potrzeb klientów transformacji cyfrowej.

Michał Ciesielski, dyrektor marki, komunikacji i cyfryzacji, Grupa Saint-Gobain w Polsce