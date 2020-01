Podczas gdy konsumpcja rośnie, a zakłady produkcyjne pracują na najwyższych obrotach, biznes mierzy się z coraz bardziej doskwierającymi problemami związanymi z transportem tak dynamicznie rosnącej masy dóbr. Technologie wykorzystywane do optymalizacji łańcuchów dostaw odgrywają coraz większą rolę, nie bez znaczenia są też wyzwania na rynku pracy w sektorze TSL – braki kadrowe wśród kierowców, ograniczona liczba wykwalifikowanych ekspertów zarządzania transportem. W odpowiedzi na te problemy C.H. Robinson oferuje swoim partnerom zarówno wiedzę i bieżące wsparcie doświadczonych konsultantów doskonale znających specyfikę branży transportowej oraz lokalnego rynku, jak i najnowocześniejsze, autorskie rozwiązania technologiczne.

Sukces, który napędzają ludzie

W codzienności, w której każda podejmowana decyzja wpływa na przepływ towarów na całym świecie, kluczowe jest zatrudnienie ekspertów w swojej dziedzinie. Specyfika pracy w logistyce wymaga od pracowników ogromnych pokładów zaangażowania oraz bardzo zróżnicowanych zdolności – zarówno doskonale rozwiniętych tzw. miękkich umiejętności (budowania relacji, negocjacji), ale też decyzyjności, analitycznego umysłu i biegłości w wykorzystania zaawansowanych narzędzi technologicznych. C.H. Robinson zdaje sobie sprawę, jak istotny jest wykwalifikowany specjalista, dlatego w każdego pracownika inwestuje już od pierwszego dnia pracy. Takie podejście do talentów, dzięki któremu specjaliści mogą rozwijać się przy pełnym wsparciu ze strony pracodawcy, plasuje C.H. Robinsona wśród pożądanych miejsc pracy – zarówno z perspektywy obecnych, jak i potencjalnych członków zespołu.

Studenci, którzy debiut na rynku pracy mają dopiero przed sobą, są zachęcani do brania udziału w warsztatach organizowanych w firmie w ramach programu Talent Navigator. Co więcej, wybrani uczestnicy programu mogą odbyć płatne staże wakacyjne. Praca w logistyce bardzo często zaskakuje nowymi wyzwaniami, tym samym każdy dzień to okazja do zdobycia nowych umiejętności i opanowania kolejnych kompetencji. Dzięki takiej możliwości, po odbyciu praktyk studenci nie skończą jedynie z bogatszym CV, ale i pakietem nowych talentów, dodatkowo stając się naturalnymi ambasadorami firmy wśród swoich rówieśników.

Nowe inwestycje i wysoko postawiona poprzeczka

We wrześniu 2019 r. Bob Biesterfeld – prezes C.H. Robinson – ogłosił plan inwestycji w rozwój technologii firmy w wysokości 1 mld dol. w ciągu pięciu lat. Obecnie firma zatrudnia ponad 1 tys. analityków danych, inżynierów oraz programistów i cały czas zasila swój zespół specjalistami z tych kluczowych obszarów.

Decyzja ta ma także przełożenie na lokalne rynki, w tym Polskę. W ciągu ostatniego roku firma mocno inwestowała i powiększyła warszawskie działy IT i rozwoju oprogramowania – w połowie ubiegłego roku C.H. Robinson otworzył dla nich nowe centrum technologiczne w Warszawie, w którym do końca tego roku pracę znajdzie kolejnych kilku-dziesięciu specjalistów w zespołach Data Science, programistycznych, kontroli jakości oraz szeroko pojętej infrastruktury informatycznej. Biuro będzie odpowiadać za rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które zapewnią lepsze wsparcie IT partnerom firmy w Europie i na świecie.

– Cieszymy się, że liczba ekspertów IT w naszych zespołach w Polsce niemal podwoiła się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, co jest zgodne z naszym planem rekrutacji – powie-dział Arkadiusz Glinka, Dyrektor Transportu C.H. Robinson. – Wzmocnienie zespołów technologicznych jest kluczową częścią strategii rozwoju C.H. Robinson. Wierzymy, że wszystkie inwestycje w nowe centrum są dowodem naszego zaangażowania w dostarczanie wiodących rozwiązań i usług technologicznych.

Siedziba w Warsaw Spire została zaprojektowana z myślą o nowoczesnych rozwiązaniach w zakresie planowania przestrzeni, takich jak stanowiska do pracy na stojąco czy pokój relaksu z konsolą do gier.

Technologie i ludzie

W czasie wystąpienia na konferencji HyperLOG w Łodzi Arkadiusz Glinka podzielił się obserwacjami z niedawnego badania przeprowadzonego przez C.H. Robinson wśród prze-szło 3 tys. klientów. Badanie uwidoczniło coraz większą rolę technologii – 88 proc. nadawców ładunków stwierdziło, że technologia ma bardzo duże lub duże znaczenie przy wyborze dostawcy usług logistycznych. Co więcej, 98 proc. decydentów z różnych branż zamierza ulepszyć technologie, którymi dysponują.

Wyniki badania klientów pokazują, jak ważne są nowe możliwości, widoczność towaru w łańcuchu dostaw oraz gruntowna znajomość lokalnych i globalnych potrzeb. Na tej podstawie firma C.H. Robinson określiła trendy branżowe, które jednocześnie wyznaczają obszary, w które zamierza inwestować. Oto niektóre z nich.

• Rozwój technologii będą napędzać ludzie. Pomimo nowych narzędzi i technologii to ludzie będą odgrywać coraz większą rolę w łańcuchu dostaw przyszłości. Badanie C.H. Robinson pokazało, jak bardzo klienci cenią wiedzę na temat lokalnych realiów. W miarę rozwoju technologii i globalnego handlu, to właśnie umiejętność ich łączenia oraz znajomość faktycznych mechanizmów rządzących łańcuchami dostaw będą miały kluczowe znaczenie.

• Aby działać globalnie, najpierw trzeba postawić na rozwój lokalny. Świat jest coraz lepiej skomunikowany, a firmy zdobywają dostęp do światowych rynków na niespotykaną wcześniej skalę. Dlatego też potrzebują wiedzy i doświadczenia, jakie zapewnia C.H. Robinson. Złożoność globalnego rynku sprawia, że jest to bardzo duże wyzwanie. Posiadanie partnera operującego rozbudowaną siecią lokalnych ekspertów, którzy działają z ramienia klienta, buduje znaczącą przewagę konkurencyjną.

• Inwestycje w infrastrukturę to podstawa. W naszej zglobalizowanej gospodarce nawet najlepsze pomysły nie mają szans na wygraną bez dobrze działającego łańcucha dostaw. Według niedawnego badania blisko 80 proc. spółek dysponujących sprawnym łańcuchem dostaw osiąga ponadprzeciętny wzrost przychodów na tle całej branży. Nie jest to możliwe bez znakomicie rozwiniętej infrastruktury. Dlatego C.H. Robinson stale inwestuje w rozwój platformy do zarządzania transportem Navisphere®. W 2018 roku firma C.H. Robinson wprowadziła w Europie aplikację Navisphere® Driver – rozwiązanie mobilne dla kierowców, które zapewnia podgląd i możliwość aktualizacji danych przewożonego ładunku. Aplikacja automatycznie wysyła informacje o statusie transportu oraz umożliwia kierowcom skanowanie i wysyłanie dokumentów, przyspieszając procesy płatności.

Kluczowy wniosek wynikający z analizy potwierdza, że współpraca z partnerem dysponującym globalną siecią lokalnych ekspertów, którzy dzięki temu stają się przedłużeniem zespołu klienta, to istotna przewaga konkurencyjna. Te wnioski tylko potwierdzają zasadność inwestycji w lokalne oddziały.

Niełatwo o specjalistów, więc należy o nich dbać

W C.H. Robinson pracują oddani, pełni energii pracownicy, którzy aktywnie biorą udział w rozwoju tej międzynarodowej korporacji. Chcąc przyciągnąć i zatrzymać najlepszych firma dba o to, aby środowisko pracy, które tworzy, sprzyjało rozwojowi talentów pracowników. Już od pierwszego dnia współpracy oferowane są im atrakcyjne możliwości – od programów wdrożeniowych, także odbywających się w głównej siedzibie w Amsterdamie, poprzez cykl kursów Win by Design, po Management Essentials, czyli szkolenia w zakresie umiejętności przywódczych. C.H. Robinson zachęca także wieloma benefitami – od dofinansowania studiów podyplomowych, przez premie związane z wynikami zespołu czy też całej firmy, po ubezpieczenie na życie i nagrody uznaniowe. Ponadto pracownicy mogą liczyć na korzyści w postaci systemu kafeteryjnego oraz prywatnej opieki medycznej.

Oprócz budowania odpowiedniej atmosfery pracy, przykładana jest ogromna waga do dbania o potrzeby lokalnych społeczności. Każdy z pracowników C.H. Robinson może stać się ambasadorem programu biznesu odpowiedzialnego społecznie i współpracować m. in. ze Szlachetną Paczką, Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci czy Fundacją Ronalda McDonalda. Firma wspiera również ducha rywalizacji sportowej poprzez zachęcanie do udziału w wydarzeniach sportowych, takich jak mecze i biegi. Ponadto, organizowane są wyjazdy integracyjne i imprezy świąteczne.

O firmie C.H. Robinson



