Branża farmaceutyczna zmienia się bardzo dynamicznie i my chcielibyśmy nie tylko adaptować się do zachodzących zmian, lecz być o krok przed nimi. Do tego niezbędni są nam najlepsi ludzie, to od nich zależy wartość firmy. Od kilku lat obserwujemy tendencję rynku pracownika i robimy wszystko, żeby Sanofi było postrzegane jako pożądany pracodawca.

Wartości od początku

Jako firma kierujemy się etycznymi zasadami i jesteśmy odpowiedzialni nie tylko biznesowo, lecz również społecznie. Bardzo ważnym aspektem w naszej organizacji są kultura pracy i wartości firmowe, jakimi kierujemy się w codziennej pracy, tzn. szacunek, odwaga, praca zespołowa i uczciwość. Uważamy, że należy je przekazywać kandydatom już na etapie rozmowy rekrutacyjnej, bo przebieg procesu rekrutacji ma ogromny wpływ nie tylko na decyzję o wyborze przyszłego pracodawcy, lecz również na opinię o firmie w przypadku, kiedy nie zostaniemy w niej zatrudnieni.

To wszystko sprawia, że Sanofi ma opinię stabilnego i odpowiedzialnego pracodawcy, gdzie szanuje się pracownika i jego pomysły. Ta renoma pomaga zdobyć nowych pracowników, ale aby ich zatrzymać, musimy zrobić znacznie więcej – inwestować w ich rozwój, wspierać chęć doskonalenia zawodowego, sprawić, żeby czuli się częścią naszej organizacji.

Rozwój zawodowy i własny

Dlatego przywiązujemy ogromną wagę do rozwoju, inwestując w innowacyjne rozwiązania szkoleniowe. Praca w tak dynamicznym środowisku jak branża farmaceutyczna sprawia, że trudno znaleźć czas na rozwój własny, w związku z tym wprowadzamy innowacyjne narzędzia, które sprawiają, że pracownicy mają stały dostęp do materiałów szkoleniowych on-line nie tylko na komputerze, lecz również na smartfonie czy tablecie. Takimi rozwiązaniami są: nowa platforma szkoleniowa iLearn, gdzie można znaleźć setki szkoleń o różnej tematyce i w różnej postaci – prezentacji interaktywnych, filmów, TED-ów czy podcastów, oraz platforma językowa goFluent, dzięki której możemy uczyć się nie tylko języka angielskiego, lecz również francuskiego, niemieckiego czy włoskiego.

Oferujemy również możliwość udziału w licznych programach skierowanych do menedżerów, np. szkolenia z zarządzania zespołem, które pomagają usystematyzować podejście do zarządzania w naszej firmie.

Nie możemy pominąć mentoringu, którego IV edycję właśnie finalizujemy. Na dobre podbił on serca naszych pracowników, jest bezcennym źródłem wymiany wiedzy i doświadczeń oraz niesamowicie uskrzydla wszystkich biorących udział w tym programie.

Wspomniałam wcześniej, że zależy nam, aby nasi ludzie czuli się zwyczajnie dobrze, mieli poczucie spełnienia i równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym, dlatego tak ważne dla nas jest podejście work-life balance. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych pracowników i staramy się być otwarci na proponowane przez nich rozwiązania. Dlatego oprócz benefitów, takich jak opieka medyczna, ubezpieczenia na życie, karta Multisport czy pracowniczy program ubezpieczenia emerytalnego, dbamy również o rozwiązania z obszaru well-being. Wraz z początkiem nowego roku zwiększyliśmy liczbę dni pracy z domu (tzw. home office) do ośmiu w miesiącu i wprowadziliśmy elastyczne godziny pracy, bo wiemy, że takie rozwiązanie jest przez naszych pracowników bardzo doceniane. Co istotne, pracownik może pracować, skąd chce, nie musi to być koniecznie dom – ważne, aby miał odpowiednie warunki do zdalnej pracy. Ta formuła cieszy się ogromnym powodzeniem w naszej firmie i jest bardzo doceniana przez zespół Sanofi, co osobiście bardzo mnie cieszy. Mamy też autorski projekt Sanofi – Wielka Majówka – zachęcający pracowników do wykorzystania całego urlopu wypoczynkowego, a w zamian za to otrzymują oni dodatkowe dwa dni wolne w okresie weekendu majowego. Prowadzimy także akcje prozdrowotne, szczególnie w okresach wzmożonych infekcji. Wszyscy pracownicy warszawskiego biura i zakładu produkcyjnego w Rzeszowie co roku mają możliwość skorzystania z bezpłatnego szczepienia przeciw grypie w swoim miejscu pracy. W ramach akcji prozdrowotnych mogą oni również skorzystać z badań, np. USG tarczycy, jak również konsultacji specjalistów z różnych dziedzin, np. psychologa czy dietetyka.

Te wszystkie inicjatywy są niezwykle cenione przez naszych pracowników i jesteśmy z nich bardzo dumni. Nie mówimy jednak ostatniego słowa w tej kwestii, bo jesteśmy otwarci na potrzeby pracowników i nieustannie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, które mają poprawić komfort ich codziennej pracy.

Sanofi Polska jest częścią globalnej organizacji, która pracuje w strukturach klastrowych, co oznacza, że wiele pozycji w Polsce ma w swoich obszarach odpowiedzialności również inne kraje Europy Centralnej. To duże wyzwanie, ale też ogromne możliwości rozwoju i szansa na pracę w strukturach międzynarodowych bez konieczności relokacji. W tak zróżnicowanej kulturowo organizacji bardzo ważne są otwartość, umiejętność adaptowania się do zmieniającej się rzeczywistości i wychodzenia poza strefę własnego komfortu.

Cały czas pamiętamy, że najważniejsi w organizacji są ludzie i jeśli nie będziemy ich wspierać w rozwoju oraz chęci doskonalenia zawodowego, ryzykujemy ich utratę na rzecz globalnego rynku talentów, gdzie będą mogli realizować swoje zawodowe cele.

My chcemy nie tylko ich zatrzymać, lecz sprawić, że będą zadowoleni ze swojej sytuacji zawodowej i zwyczajnie szczęśliwi, pracując w Sanofi.