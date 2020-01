Pracodawcy coraz bardziej dostrzegają, jaką rolę w budowaniu wizerunku atrakcyjnej firmy odgrywają świadczenia pozapłacowe. Efekt jest taki, że rynek benefitów rośnie o kilka procent rocznie, przekraczając już wartość 12 mld zł. Kolejną sprawą jest zmieniający się rynek pracownika, na którym coraz bardziej zaczyna dominować pokolenie milenijne. Jednocześnie nasila się trend, zgodnie z którym duża część pracowników odkłada decyzje o przejściu na emeryturę.

W takich okolicznościach odbyło się przejęcie w 2018 r. podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska przez BNP Paribas Bank Polska (wówczas BGŻ BNP Paribas). Była to idealna okazja nie tylko do wzmocnienia pozycji instytucji na polskim rynku, lecz także do przeprowadzenia szeroko zakrojonej transformacji. Objęła ona również część świadczeń pozapłacowych, które w przeszłości były skierowane głównie do pracowników, a ich wybór był ograniczony do wakacji pod gruszą, popularnej karty Multisport czy pakietu prywatnej opieki medycznej.

Nowy program o nazwie BEneFIT został stworzony z myślą o pracownikach, ich rodzinach, bliskich, a nawet pupilach. Zyskał elastyczną i wygodną cegiełkową konstrukcję, dzięki czemu pracownik może dostosowywać świadczenia do swoich potrzeb – w zależności od stażu pracy oraz sytuacji życiowej i rodzinnej. Bardzo dbamy o swobodę, wygodę i dostępność, także z domu -procesy zostały zdigitalizowane i zautomatyzowane zgodnie z polityką paper-less, a dostęp do świadczeń stał się możliwy za pośrednictwem stron internetowych i aplikacji. Zmiany zaszły też w ofercie, która została skupiona wokół czterech filarów nowej strategii benefitowej banku. Pierwszym jest bezpieczeństwo bank we współpracy z jednym z największych ubezpieczycieli na rynku zaoferował pracownikom bardzo atrakcyjne ubezpieczenie na życie i NNW, które finansuje w 100 proc., z możliwością jego rozszerzenia na bliskich. Nowością kierowaną do pracowników są ubezpieczenia komplementarne, np. dla dzieci w wieku szkolnym, czy na czas podróży. Wielu pracowników bardzo docenia, że dbamy nie tylko o nich, ale również o członków ich rodzin (dzieci, partnerów, seniorów).

Drugim filarem jest zdrowie, którego głównym benefitem jest finansowany przez bank pakiet medyczny, ale w opcji premium, również z możliwością rozszerzenia na bliskich.

– Chcieliśmy zagwarantować pracownikom dostęp do większej liczby specjalistów czy badań oraz rehabilitacji. Postawiliśmy też na profilaktykę w miejscu pracy, czego przykładem są szczepienia przeciwko grypie w miejscu pracy, oraz udostępniliśmy wygodne e-wizyty, czyli możliwość zdalnego łączenia się z lekarzem za pomocą telefonu, czatu czy wideorozmów – mówi Wioletta Marciniak-Mierzwa, dyrektor Departamentu Wynagrodzeń, Benefitów i Raportowania w Banku BNP Paribas.

I dodaje, że mając świadomość, jak ważna staje się umiejętność zarządzania czasem i odnalezienia równowagi między pracą a życiem prywatnym, bank zaproponował pracownikom w nowym programie benefitowym rozwiązania, które mają wspierać jej zachowanie – work-life balance to trzeci filar naszej strategii. Poza kartą Multisport oraz dostępem do platformy kafeteryjnej MyBenefit, na której można wydawać środki przyznane przez bank na bilety do kina, teatru, parki rozrywki czy wyjazdy wakacyjne, pracownicy otrzymują dofinansowanie do wypoczynku swojego i dzieci, upominki okolicznościowe, a także zyskali aplikację, dzięki której mogą wspólnie podejmować wyzwania czy realizować pasje w grupach.

– To narzędzie służące do komunikacji między wszystkimi pracownikami banku, których mamy blisko 10 tys. Dzięki niemu mogą umawiać się na wspólny fitness, jogę, grę w szachy czy rajd rowerowy lub triathlon – mówi Wioletta Marciniak-Mierzwa. Poza tym bank zaangażował się w akcję organizowaną przez Fundację Humanites z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny. W efekcie pracownicy mogą skrócić jeden dzień pracy o dwie godziny, aby spędzić więcej czasu z rodziną.

Celem wprowadzonego programu benefitowego był także rozwój przyjaznego środowiska pracy – to czwarty filar naszej strategii. Najpierw pojawiła się możliwość pracy zdalnej przez sześć dni, a od tego roku przez osiem dni w miesiącu, co bardzo pomaga wielu pracownikom godzić życie rodzinne, codzienne obowiązki z pracą zawodową. W ślad za tym poszła wymiana komputerów na laptopy oraz wprowadzenie zdalnego dostępu do systemów (liczba aplikacji, z których możemy korzystać mobilnie w ciągu roku, wzrosła z 30 do ponad 80).

– Przyznajemy także dodatkowe dni wolne ponad te zagwarantowane kodeksem pracy. W praktyce oznacza to, że pracownik ma do wykorzystania jeden dzień więcej urlopu okolicznościowego. Dodatkowo, jeśli wykorzysta cały należny urlop w danym roku kalendarzowym, otrzymuje dodatkowy dzień urlopu na rok kolejny. Nasi pracownicy mają też dwa dni urlopu na wolontariat – wymienia Wioletta Marciniak-Mierzwa i dodaje, że w budowaniu przyjaznego środowiska pracy mają pomóc także rozwijane Dni Zdrowia, podczas których pracownicy mogą skorzystać z masaży, zmierzyć ciśnienie, uzyskać porady żywieniowe czy posłuchać wykładu specjalisty.

Rozwijamy w banku również crossbooking, czyli biblioteki z darmowymi książkami dla pracowników. Dzięki tej inicjatywie zachęcamy nie tylko do czytania, lecz także do dzielenia się ulubionymi książkami.

– Wprowadzone przez nas działania i liczne organizowane akcje spotkały się z pozytywnym odbiorem pracowników. Wykorzystanie benefitów wynosi obecnie od 80 do nawet 96 proc. Z naszego corocznego badania GPS wynika, że poziom zadowolenia z benefitów wzrósł o 5 pkt proc., a poziom satysfakcji z pracy o 3 pkt proc. Uznaliśmy, że trzeba iść za ciosem, i zaplanowaliśmy kolejne działania wzmacniające program BEneFIT, tak by jeszcze bardzie wpasować się w potrzeby pracowników – dodaje Wioletta Marciniak-Mierzwa.