Projekt "Emerytura bez podatku" w październiku 2018 r. wspólnie z komitetem obywatelskim złożyło w Sejmie Polskie Stronnictwo Ludowe. Jego pierwsze czytanie odbyło się w grudniu 2018 r. Został wówczas skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Ponieważ obywatelskich inicjatyw nie obejmuje zasada dyskontynuacji, w środę Sejm zajął się nim po raz kolejny.

Pod projektem podpisało się ponad 140 tys. osób. Proponowane przepisy zakładają likwidację obciążenia emerytów i rencistów podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.

W środę projekt uzasadniał przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej poseł Mieczysław Kasprzak (PSL-Kukiz'15). "Jest to projekt jasny, czytelny i oczekiwany przez emerytów i rencistów" – podkreślił. Ocenił, że w sytuacja emerytów i rencistów znacznie się pogorszyła w stosunku do tego, co było półtora roku temu, gdy projekt został złożony.

Zaznaczył, że świadczenia emerytalne i rentowe są na bardzo niskim poziomie, a zadłużenie tej grupy obywateli wzrasta w szybkim tempie.

"Emerytów oczywiście uspokaja się, że będą dodatkowe świadczenia, trzynastki, czternastki, ale jednocześnie zabiera im się co miesiąc z ich przyznanych świadczeń. I później przez (...) pół roku mówi się +wypłacimy wam trzynastkę+. Przez kolejne pół roku wypomina się: +wypłaciliśmy wam trzynastkę, o co macie pretensje, dlaczego domagacie się jeszcze dodatkowych środków?+" – mówił Kasprzak. Dodał, że tegoroczna waloryzacja świadczeń nie rekompensuje wzrostu cen żywności, energii, usług i leków.

Kasprzak oszacował, że koszt projektu to ok. 15 mld zł. "Emeryci i renciści przez całe swoje życie pracowali, wywiązywali się ze swoich zobowiązań, płacili podatki. Nie mieli nawet czasu na wyjazdy zagraniczne, bo w wielu przypadkach nie było takiej możliwości. I dzisiaj państwo nie docenia tego, co zrobili" – powiedział.

Zwrócił się o skierowanie projektu do komisji i o jego jak najszybsze rozpatrzenie.

- Szanowni państwo z opozycji, składacie emerytom nieuczciwe oferty, mamicie ich emeryturą bez podatków. A gdy tylko, nie daj Boże, dojdziecie do władzy, zaraz podniesiecie wiek emerytalny i każecie im pracować aż do śmierci – powiedziała w środę w Sejmie poseł Urszula Rusecka (PiS).

Poseł Rusecka przypomniała, że składka na ubezpieczenie społeczne, w tym składki emerytalne, są odliczane od wynagrodzenia przed potrąceniem składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

"Co to oznacza? Że wynagrodzenie przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne jest nieopodatkowane. Po wielu latach składki te wracają do ubezpieczonego w postaci emerytury. Ponieważ dochód ten nie został opodatkowany przy odprowadzaniu składek, podatek jest pobierany przy wypłacie emerytury" – powiedziała.

Rusecka (PiS) zaznaczyła, że chociaż jest to projekt obywatelski, to jednak jest "firmowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe i wnioskowany przez pozostałe ugrupowania opozycyjne".

"PSL, odkąd sięgamy pamięcią, uczestniczyło w sprawowaniu władzy – raz z SLD, raz z PO. Dzierżyło w swoich rękach odpowiedzialność za system emerytalny, w tym sytuację emerytów i rencistów. W swoich szeregach miało dwóch ministrów pracy. I wówczas podnieśliście wiek emerytalny. Pytaliście wtedy Polaków? Do kosza wyrzuciliście miliony podpisów. Łataliście dziurę budżetową pieniędzmi z OFE i z wyprzedaży majątku narodowego" – powiedziała.

Wskazała, że zdaniem wnioskodawców wejście w życie ustawy spowodowałoby zmniejszenie wpływów do budżetu państwa o prawie 35 mld zł. "Źródłem pokrycia tej kwoty, według autorów projektu, ma być m.in. wzrost dochodów z podatku VAT. Co za hipokryzja. Za waszych rządów z budżetu państwa wyciekło 260 mld właśnie w podatku VAT" – powiedziała.

Oceniła, że proponowane zmiany "nie przyczynią się do znacznej poprawy sytuacji osób pobierających świadczenia najniższe". "Progresywna skala podatkowa powoduje, że najniższe świadczenia wzrosną w znacznie mniejszym stopniu niż świadczenia najwyższe" – zauważyła. Dodała m.in., że projekt miałby negatywny wpływ na system ubezpieczeń społecznych, system świadczeń zdrowotnych oraz na finansowanie jednostek samorządu terytorialnego i na budżet państwa.

"Prawo i Sprawiedliwość swoimi rządami udowodniło, że w sposób szczególny troszczy się o najsłabszych, o emerytów i rencistów. Dużo można byłoby wymieniać rzeczy, które wprowadziliśmy za naszych rządów, od trzynastej emerytury poprzez wprowadzenie waloryzacji kwotowo-procentowej, matczynej emerytury i zwiększenie o prawie jedną czwartą najniższej emerytury. Szanowni państwo z opozycji – składacie emerytom nieuczciwe oferty, mamicie ich emeryturą bez podatków. A gdy tylko, nie daj Boże, dojdziecie do władzy – a po owocach waszego rządzenia możemy was ocenić – zaraz podniesiecie wiek emerytalny i każecie im pracować aż do śmierci" – powiedziała Rusecka.

Dodała, że PiS proponuje przesłać projekt do komisji.

Michał Szczerba (KO) zapewnił, że Koalicja Obywatelska chce, by projekt był procedowany w komisji w celu wypracowania najlepszych i najbardziej sprawiedliwych rozwiązań.

"9 mln emerytów i rencistów już swój podatek zapłaciło przez długie lata pracy zawodowej. Wypracowali swoje emerytury. To, czego oczekują od swojego państwa, to przede wszystkim warunków do godnego starzenia się w dobrym zdrowiu" – powiedział.

Dodał, że 2020 r. "będzie rokiem drożyzny". Wskazał, że drożeją koszty pracy, prąd i żywność. Zaznaczył, że zwolnienie od podatku lub dodatkowe świadczenie nie mogą być "kaprysem władzy" i te rozwiązania powinny być wprowadzone na stałe.

"Dochody emerytów w Polsce nie wystarczają na godne życie" – podkreślił. Wskazał, że w Krajowym Rejestrze Długów jest 366 tys. emerytek i emerytów, którzy w sumie są zadłużeni na 5,7 mld zł. Ocenił, że dzieje się tak m.in. dlatego, że emeryci ponoszą koszty prywatnych świadczeń zdrowotnych i zakupu leków.

"Leki kosztują również te osoby, które nie mają 75 lat. Szanowni państwo, wprowadziliście projekt bezpłatne leki 75 plus. Dzisiaj jest Dzień Dziadka. Czy Wysoka Izba wie, jaki jest przeciętny wiek życia mężczyzny? To 73 lata. I ten wiek po raz pierwszy od ubiegłego roku się obniża" – powiedział Szczerba.

Dodał, że KO chce także zwolnienia ze składki na ubezpieczenia społeczne seniorów, którzy chcą kontynuować pracę i nie pobierają emerytury. Wskazał też m.in., że potrzebna jest ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym i Narodowy Program Alzheimerowski.