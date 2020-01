Projekt "Emerytura bez podatku" w październiku 2018 r. wspólnie z komitetem obywatelskim złożyło w Sejmie Polskie Stronnictwo Ludowe. Jego pierwsze czytanie odbyło się w grudniu 2018 r. Został wówczas skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Ponieważ obywatelskich inicjatyw nie obejmuje zasada dyskontynuacji, w środę Sejm zajął się nim po raz kolejny.

Pod projektem podpisało się ponad 140 tys. osób. Proponowane przepisy zakładają likwidację obciążenia emerytów i rencistów podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.

W środę projekt uzasadniał przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej poseł Mieczysław Kasprzak (PSL-Kukiz'15). "Jest to projekt jasny, czytelny i oczekiwany przez emerytów i rencistów" – podkreślił. Ocenił, że w sytuacja emerytów i rencistów znacznie się pogorszyła w stosunku do tego, co było półtora roku temu, gdy projekt został złożony.

Zaznaczył, że świadczenia emerytalne i rentowe są na bardzo niskim poziomie, a zadłużenie tej grupy obywateli wzrasta w szybkim tempie.

"Emerytów oczywiście uspokaja się, że będą dodatkowe świadczenia, trzynastki, czternastki, ale jednocześnie zabiera im się co miesiąc z ich przyznanych świadczeń. I później przez (...) pół roku mówi się +wypłacimy wam trzynastkę+. Przez kolejne pół roku wypomina się: +wypłaciliśmy wam trzynastkę, o co macie pretensje, dlaczego domagacie się jeszcze dodatkowych środków?+" – mówił Kasprzak. Dodał, że tegoroczna waloryzacja świadczeń nie rekompensuje wzrostu cen żywności, energii, usług i leków.

Kasprzak oszacował, że koszt projektu to ok. 15 mld zł. "Emeryci i renciści przez całe swoje życie pracowali, wywiązywali się ze swoich zobowiązań, płacili podatki. Nie mieli nawet czasu na wyjazdy zagraniczne, bo w wielu przypadkach nie było takiej możliwości. I dzisiaj państwo nie docenia tego, co zrobili" – powiedział.

Zwrócił się o skierowanie projektu do komisji i o jego jak najszybsze rozpatrzenie.

- Szanowni państwo z opozycji, składacie emerytom nieuczciwe oferty, mamicie ich emeryturą bez podatków. A gdy tylko, nie daj Boże, dojdziecie do władzy, zaraz podniesiecie wiek emerytalny i każecie im pracować aż do śmierci – powiedziała w środę w Sejmie poseł Urszula Rusecka (PiS).

Poseł Rusecka przypomniała, że składka na ubezpieczenie społeczne, w tym składki emerytalne, są odliczane od wynagrodzenia przed potrąceniem składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

"Co to oznacza? Że wynagrodzenie przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne jest nieopodatkowane. Po wielu latach składki te wracają do ubezpieczonego w postaci emerytury. Ponieważ dochód ten nie został opodatkowany przy odprowadzaniu składek, podatek jest pobierany przy wypłacie emerytury" – powiedziała.

Rusecka (PiS) zaznaczyła, że chociaż jest to projekt obywatelski, to jednak jest "firmowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe i wnioskowany przez pozostałe ugrupowania opozycyjne".

"PSL, odkąd sięgamy pamięcią, uczestniczyło w sprawowaniu władzy – raz z SLD, raz z PO. Dzierżyło w swoich rękach odpowiedzialność za system emerytalny, w tym sytuację emerytów i rencistów. W swoich szeregach miało dwóch ministrów pracy. I wówczas podnieśliście wiek emerytalny. Pytaliście wtedy Polaków? Do kosza wyrzuciliście miliony podpisów. Łataliście dziurę budżetową pieniędzmi z OFE i z wyprzedaży majątku narodowego" – powiedziała.

Wskazała, że zdaniem wnioskodawców wejście w życie ustawy spowodowałoby zmniejszenie wpływów do budżetu państwa o prawie 35 mld zł. "Źródłem pokrycia tej kwoty, według autorów projektu, ma być m.in. wzrost dochodów z podatku VAT. Co za hipokryzja. Za waszych rządów z budżetu państwa wyciekło 260 mld właśnie w podatku VAT" – powiedziała.

Oceniła, że proponowane zmiany "nie przyczynią się do znacznej poprawy sytuacji osób pobierających świadczenia najniższe". "Progresywna skala podatkowa powoduje, że najniższe świadczenia wzrosną w znacznie mniejszym stopniu niż świadczenia najwyższe" – zauważyła. Dodała m.in., że projekt miałby negatywny wpływ na system ubezpieczeń społecznych, system świadczeń zdrowotnych oraz na finansowanie jednostek samorządu terytorialnego i na budżet państwa.

"Prawo i Sprawiedliwość swoimi rządami udowodniło, że w sposób szczególny troszczy się o najsłabszych, o emerytów i rencistów. Dużo można byłoby wymieniać rzeczy, które wprowadziliśmy za naszych rządów, od trzynastej emerytury poprzez wprowadzenie waloryzacji kwotowo-procentowej, matczynej emerytury i zwiększenie o prawie jedną czwartą najniższej emerytury. Szanowni państwo z opozycji – składacie emerytom nieuczciwe oferty, mamicie ich emeryturą bez podatków. A gdy tylko, nie daj Boże, dojdziecie do władzy – a po owocach waszego rządzenia możemy was ocenić – zaraz podniesiecie wiek emerytalny i każecie im pracować aż do śmierci" – powiedziała Rusecka.

Dodała, że PiS proponuje przesłać projekt do komisji.