We wtorek Zarząd PPOZ poinformował, że "mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, analizę negocjowanych wariantów umów, planowane dalsze rozmowy finansowe (i nie tylko) z Centralą NFZ oraz Ministrem Zdrowia" zaleca lekarzom podpisanie aneksów do obecnych umów na 12 miesięcy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

"Mamy nadzieję, że czas ten zostanie wykorzystany na konstruktywne negocjacje i wypracowywanie tylko dobrych rozwiązań dla Polaków" - komentuje prezes PPOZ Bożena Janicka.

Już wcześniej o zakończeniu negocjacji z NFZ informowała Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie" (PZ). Lekarze zrzeszeni w tej organizacji również przedłużą umowy do końca 2020 r.

W poniedziałek prezes NFZ Adam Niedzielski opublikował zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Przewiduje ono wzrost stawki kapitacyjnej lekarza POZ, czyli stałej kwoty, jaką lekarz otrzymuje za każdego pacjenta zapisanego na jego listę.

Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ stawka kapitacyjna wzrośnie w II kwartale 2020 r. z 162,60 zł do 166,20 zł; w III kwartale do 168,60 zł, a w IV kwartale do 171 zł, a w przypadku lekarzy posiadających certyfikat akredytacyjny – odpowiednio – do 167,76 zł; do 170,16 zł i do 172,56 zł.