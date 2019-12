Jak już zostało wspomniane na wstępie nagroda jubileuszowa nie jest uregulowana w przepisach Kodeksu pracy. Oznacza to, że pracodawca nie ma obowiązku jej przyznawać. Długi staż pracy czy sumienne wykonywanie obowiązków nie będzie zatem zawsze gratyfikowane tą formą premii pieniężnej.

Większość pracodawców może zatem dobrowolnie nagradzać lojalnych i rzetelnych pracowników. Szczegółowe zasady przyznawania nagród jubileuszowych powinien regulować wtedy regulamin wynagradzania, umowa o pracę lub układ zbiorowy. Należy mieć jednakże na uwadze, że kryteria uprawniające do jej otrzymania nie mogą być dowolne. Jak wskazał bowiem Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 15 stycznia 2016 r. (III AUa 1615/14):

Nagroda czy gratyfikacja jubileuszowa jest świadczeniem przyznawanym pracownikowi w związku z upływem określonego czasu pozostawania w zatrudnieniu, czyli uzyskaniem określonego stażu pracy. Nie jest to świadczenie powszechne zatem w odniesieniu do większości pracodawców jej wprowadzenie jest dobrowolne. Nagroda stanowi jednak element systemu wynagradzania pracowników i dlatego zasady jej przyznawania nie mogą być dowolne i nie uwzględniać standardów prawa pracy. Strony układu zbiorowego mają całkowitą swobodę w odniesieniu do decyzji, czy wprowadzić do niego postanowienia przyznające prawo do nagrody jubileuszowej (art. 240 § 1 k.p.), natomiast w razie podjęcia decyzji o przyznaniu prawa do tych nagród, swoboda stron doznaje ograniczenia wynikającego z wymogu zgodności układu zbiorowego z przepisami prawa pracy, w tym również z zakazem naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 9 § 2 i 4 k.p.).