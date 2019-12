Borys z PFR: Partycypacja w PPK w firmach 250 plus wyniosła 39 proc.

Szacunkowa partycypacja w PPK to 39%, a uwzględniając firmy, które wybrały PPE - to 41%. Natomiast licząc wszystkich pracowników korzystających z PPE i PPK to jest obecnie 44% ogółu osób zatrudnionych w dużych firmach - powiedział Paweł Borysźródło: ShutterStock