Gdy pracodawca decyduje się zawrzeć ze swoim pracownikiem będącym uczestnikiem PPK (została w jego imieniu i na jego rzecz zawarta umowa o prowadzenie PPK) umowę o dzieło, na mocy której podwładny wykona pracę polegającą na wykonywaniu obowiązków Mikołaja, to obowiązkiem pracodawcy jest naliczenie, pobranie i odprowadzenie wpłat do programu.

Jeżeli firma zatrudnia Mikołaja na umowę zlecenia na jeden lub kilka dni i jest to pierwsza umowa między nim a zleceniobiorcą w ostatnich 12 miesiącach, to bez względu na to, czy takie zlecenie jest obowiązkowo oskładkowane czy nie, firma nie może zawrzeć w imieniu zleceniobiorcy umowy o prowadzenie PPK. Oznacza to, że od takiego wynagrodzenia firma nie wnosi wpłat do PPK.