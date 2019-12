Minister zwraca uwagę w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej MRPiPS, że okres przed świętami Bożego Narodzenia to dla rodzin czas wzmożonych wydatków.

"Dla znacznej grupy polskich rodzin świadczenia z różnych systemów wsparcia materialnego, w szczególności programu +Rodzina 500 plus+, ale też świadczeń rodzinnych czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowią ważną, a czasami główną, pozycję domowego budżetu" – pisze w liście do wojewodów i samorządowców minister rodziny.

Maląg zaapelowała w nim o jak najszybsze przekazanie przez wojewodów samorządom środków na wypłaty przez nie w grudniu należnych świadczeń, tak, aby środki te mogły trafić do rodzin przed Bożym Narodzeniem.

"Proszę również o bieżące monitorowanie stanu realizacji wypłat przez samorządy należnych świadczeń w grudniu, a także o szybkie interweniowanie na wszelkie pojawiające się sygnały o zagrożeniu otrzymania tych świadczeń przed świętami przez osoby do nich uprawnione. Poza tym każdy z nas pragnie, aby święta Bożego Narodzenia były wyjątkowe, dołóżmy zatem wszelkich starań by takie właśnie były" – pisze szefowa MRPiPS.

Od 1 lipca br. świadczenie wychowawcze "500 plus" przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Według szacunków ministerstwa po rozszerzeniu formuły programu "Rodzina 500 plus", ze wsparcia może skorzystać ok. 6,8 mln dzieci.