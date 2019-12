W tym tygodniu w informacji opublikowanej w wykazie prac Rady Ministrów przekazano, że rząd chce wprowadzić coroczną wypłatę tzw. trzynastych emerytur, a w 2021 r. także jednorazową wypłatę tzw. czternastek.

Jak poinformował PAP resort rodziny projekt w sprawie tzw. trzynastych emerytur w środę trafił do konsultacji społecznych. Ministerstwo zaznaczyło jednocześnie, że tzw. czternasta emerytura będzie regulowana oddzielną ustawą.

"To niezwykle ważne i oczekiwane rozwiązanie, osoby starsze są grupą najbardziej zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Musimy pomagać tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia" – wskazała minister rodziny Marlena Maląg.

Przypomniała, że w marcowym badaniu CBOS pomysł wypłaty tzw. trzynastej emerytury pozytywnie oceniło 84 proc. badanych. "To pokazuje, że dodatkowe wsparcie dla emerytów i rencistów jest potrzebne i właśnie dlatego przygotowaliśmy projekt ustawy gwarantujący coroczną wypłatę tzw. Emerytury plus, który właśnie trafił do konsultacji społecznych" – dodała szefowa MRPiPS.

Zaznaczyła, że jest to wsparcie finansowe szczególnie ważne dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe. "Osoby starsze są grupą najbardziej zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Musimy pomagać tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia" – podkreśliła Maląg.

Jak podał resort rodziny, pieniądze będą wypłacane z urzędu w takiej formie, w jakiej pobierana jest obecnie emerytura. Z kwoty świadczenia nie będą też dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu.

Z danych przekazanych przez MRPiPS wynika, że dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2020 r. zostałoby wypłacone dla ok. 9,8 mln osób, w tym 285 tys. rencistów socjalnych i ok. 19 tys. osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające. W 2020 r. ma to kosztować ok. 11,75 mld zł, a w roku 2021 – ok. 22,7 mld zł.

Ministerstwo podało, że proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

To, że od 2020 r. tzw. trzynasta emerytura będzie gwarantowana ustawą i będzie rozwiązaniem stałym zapowiedział w swoim exposé premier Mateusz Morawiecki. "Trzynastka" po raz pierwszy została wypłacona w 2019 r. Wsparcie trafiło łącznie do 9,8 mln osób.