Mały ZUS plus dopiero od lutego 2020 r.? Komisje sejmowe za opóźnieniem ustawy

Opóźnienie o miesiąc, czyli do 1 lutego 2020 r. wejścia w życie tzw. Małego ZUS-u plus zarekomendowali posłowie z komisji zajmujących się w środę projektem. Rozszerza on możliwości płacenia niższych składek na ZUS przez drobnych przedsiębiorców.źródło: ShutterStock