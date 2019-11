Przy zawieraniu umów o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w imieniu naszych pracowników wielu z nich nie podało adresów e-mail, twierdząc, że ich nie mają. Teraz kilkoro nam je dostarczyło, prosząc o ich przekazanie do instytucji finansowej. Czy możemy to zrobić? Czy powinniśmy uzyskać od pracowników upoważnienie lub zgodę do przekazania tych danych?