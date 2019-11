Dziewięć na 10 firm wręcza prezenty swoim pracownikom. Dziś nie wystarczy jednak nagrodzić jakkolwiek. Dobrze, by podarunek był dostosowany do potrzeb pracowników. Ponad połowa aktywnych zawodowo Polaków za najbardziej wartościowy prezent uważa taki, który zaspokaja potrzeby i gust. Wśród innych pożądanych cech znalazła się praktyczność i funkcjonalność, na którą wskazało ponad 40 proc. badanych. Estetyka jest ważna dla niemal 30 proc. – wynika z raportu „Szef pomaga Mikołajowi”, przygotowanego przez SW Research na zlecenie Sodexo.

Wszystkie te zalety ma karta przedpłacona, dzięki której to pracownik decyduje o tym, na co wyda otrzymane od pracodawcy pieniądze. Może je przeznaczyć na swoje przyjemności, czyli zrobić sobie nieplanowany podarunek, albo kupić coś o czym marzył od dłuższego czasu, ale nie starczało mu pieniędzy. Kartą podarunkową można sfinansować wydatki związane z przygotowaniem świąt, co będzie ulgą dla domowego budżetu, szczególnie napiętego w tym okresie. Z danych BIG InfoMonitor wynika, że wydajemy na typowo świąteczne potrzeby około 1300 zł. Dlatego niemal 90 proc. ankietowanych, którzy otrzymali już taką kartę od swojego pracodawcy, była z niej zadowolona, a 82 proc. chętnie otrzymałoby ją też w tym roku.

Swoboda dysponowania pieniędzmi z karty podarunkowej to nie jedyna korzyść dla pracownika. Doceni on ten prezent także z innych powodów. Choćby z tego, że można nią płacić w każdej placówce, w której akceptowane są karty płatnicze Mastercard i to nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Dzięki karcie można też zrealizować transakcję online, zatem w grę wchodzą nie tylko tradycyjne zakupy, ale też internetowe. Wreszcie karta przedpłacona daje dostęp do licznych rabatów, promocji i ofert specjalnych przygotowanych przez sklepy i punkty usługowe, dzięki czemu można zaoszczędzić nawet do 70 proc. ceny.

Karty nie są jeszcze bardzo popularne wśród polskich pracodawców. Z raportu „Szef pomaga Mikołajowi” wynika, że tylko 12 proc. pracujących Polaków sfinansuje świąteczne zakupy przedpłaconą kartą podarunkową. Prawie dwukrotnie więcej osób wykorzysta na ten cel bony podarunkowe, a najwięcej zrobi to z bieżącej pensji.

Po kartę podarunkową warto sięgnąć też w innego powodu. Finansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jako świadczenie pieniężne może być zwolniona z PIT do 1 tys. zł rocznie na pracownika, tak samo jak gotówka. Tym samym jej wartość nie zwiększa przychodu pracownika. Wartość karty przedpłaconej można różnicować, co jest warunkiem koniecznym przy korzystaniu z funduszu. Przepisy wymagają bowiem, by wysokość świadczenia dostosowywać do sytuacji socjalnej obdarowywanego.

Karty podarunkowe niosą ze sobą też inną wartość, wpisując się w coraz popularniejszy trend pomagania innym – upominek dla pracownika jest jednocześnie darem dla potrzebujących. Pracodawca, który wybiera Świąteczną Kartę Podarunkową Sodexo z Pajacykiem, wspiera jednocześnie (bez dodatkowych kosztów) program Pajacyk. Oznacza to, że każde 10 kart to jeden posiłek dla niedożywionych dzieci w Polsce. Ma to znaczenie dla pracowników, dla których coraz ważniejsze staje się to, gdzie pracują. Dzięki takiej karcie mają poczucie, że biorą udział w czymś dobrym.

Karta podarunkowa przynosi więc korzyści pracownikowi, ale i pracodawcy, który dzięki niej może nie tylko zmotywować załogę, ale też sprawić, że pracownicy poczują się docenieni i staną się bardziej lojalni.

Również względy czysto praktyczne z punktu widzenia pracodawcy mają znaczenie. Karty łatwiej zamówić i dostarczyć niż paczki. Można je nabyć online, wystarczy podać liczbę kart i określić wartość doładowania. By sfinalizować zamówienie, wystarczy wypełnić formularz kontaktowy. To przyspiesza proces zamówienia, ale także jego rozliczenie, bo na wskazany adres e-mail zostanie wysłana faktura. W ostatnim kroku wystarczy wykonać przelew. Można zamówić dowolną liczbę, nawet kilka sztuk. Zatem jest to rozwiązanie, które się sprawdzi zarówno w dużych, jak i małych firmach. Czas realizacji zamówienia wynosi 72 godziny od złożenia. Karty mogą zostać ozdobione np. logotypem firmy, na kopertach mogą się pojawić dane pracownika, a w środku życzenia od prezesa.

