Dla budżetu państwa zniesienie limitu 30-krotności średniego wynagrodzenia w gospodarce oznacza zwiększenie wpływów o 5 mld zł. Będzie więcej pieniędzy na realizację wyborczych obietnic, ale w przyszłości wydatki ZUS będą większe, choć już teraz wiadomo, że realnie emerytury osób słabiej zarabiających będą coraz niższe.

Przeciw zniesieniu limitu protestują zgodnie pracodawcy i związki zawodowe. Zniesienie tego limitu stworzy duże ryzyko odpływu najbardziej wartościowych pracowników, którzy przy globalnym rynku pracy mogą świadczyć swoje usługi z różnych krajów.

- Długoterminowo prowadziłoby to do zwiększonych wydatków ZUS na emerytury dla osób najlepiej zarabiających, co oznacza również większe dysproporcje niż dziś pomiędzy wypłacanymi emeryturami – mówi Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan.