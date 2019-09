Kurier

Jeśli lubisz świeże powietrze, ciągły ruch i dynamiczny charakter stanowiska, praca kuriera stworzona jest dla Ciebie. Praktycznie każda firma kurierska oparta jest o pracowników działających w terenie - czy to dostarczających paczki osobiście do klientów, czy do specjalnych punktów odbioru. Niezależnie od wyboru pracodawcy, kurier porusza się po wybranym regionie za pomocą samochodu, roweru, skutera bądź rzadziej – pieszo. Ważne jest, aby pracownik dobrze znał topografię miejsca, w którym ma działać oraz miał odpowiednie kwalifikacje, np. posiadał uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Kurier powinien być jednak przygotowany do ciężkiej pracy fizycznej oraz ciążącej nad nim presji czasowej.



Ogrodnik

Obowiązki ogrodnika praktycznie w całości wykonywane są w terenie. Przeważnie pracuje on w ogrodach i terenach zieleni na wyznaczonej przez pracodawcę posesji. Opiekuje się roślinami, doglądając ich i aranżując w odpowiedni sposób przestrzeń. W przeciwieństwie jednak do innych zawodów terenowych, praca ogrodnika może odbywać się jedynie w sezonie wiosennym i letnim, kiedy to istnieje największa potrzeba utrzymania ogrodów. Niemniej, może on wykonywać prace w oranżeriach bądź ogrodach zimowych. Wiele firm ogrodniczych wykonuje usługi zarówno lokalnie, jak i z dojazdem do klienta.



Przewodnik wycieczek

Przewodnik wycieczek to charakterystyczny zawód terenowy, gdyż wykonywany jest w ściśle określonym środowisku. Najczęściej jest to zabytkowa dzielnica danego miasta, szczególnie cenny z punktu widzenia kultury budynek bądź park narodowy. Mimo iż potencjalnie tego typu zawód wydaje się dość monotonny ze względu na ciągłą obecność w jednym miejscu, przewodnicy zaprzeczają, iż kiedykolwiek się nudzili w swojej pracy. Wpływ na to ma m.in. ciągły kontakt z nowymi ludźmi, a co za tym idzie - możliwość doświadczenia nowych, nieprzewidzianych sytuacji. Szczególnym typem przewodników są osoby biorące udział w wycieczkach zagranicznych. Wówczas mogą one liczyć na pracę w terenie zróżnicowanym pod względem kulturowym, etnicznym i językowym. Oczywiście od takich przewodników wymaga się wyjątkowo mocnych kompetencji społecznych oraz językowych.